هيرميس توافق على زيادة رأسمالها من حساب الأرباح المحتجزة بقيمة 973 مليون جنيه

وافقت عمومية المجموعة المالية هيرميس القابضة على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 973 مليون جنيه من حساب الأرباح المحتجزة في 31 ديسمبر 2021، على أن تجري الزيادة بنظام الأسهم المجانية.

وقالت هيرميس في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن هذه الزيادة جرى إقرارها في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 19 مايو بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

ويبلغ رأس المال المصدر الحالي للمجموعة حوالي 4.86 مليار جنيه من المقرر ارتفاعه إلى 5.83 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة المقترحة بقيمة 973 مليون جنيه.

ومن المقرر توزيع الزيادة على المساهمين عبر نظام توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم أصلية مع تفويض كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة فى تحديد مواعيد الاستحقاق بالتنسيق مع الجهات المعنية (الرقابة -البورصة-مصر المقاصة).

هيكل ملكية مجموعة هيرميس وخريطة المساهمين المالكين فوق 5%

ويتوزع هيكل ملكية هيرميس الحالى بين شركات، دى اف اى اف جى3 المحدودة أكبر المساهمين بنسبة (12.26%)،ار ايه مينا هولدينجز بنسبة (11.69%)،ريمكو اى جى تى للاستثمارات (9.33%).

كما يستحوذ بنك نيويورك ميلون على نسبة (8.6%)،بينما يستحوذ المديرين والعاملين بالمجموعة على 5.21% ،إضافة إلى آخرون من يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 7 أبريل الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمجموعة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 43.5% إلى 448 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى أرباح بلغت 312 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة 25 مايو الجارى ارتفاع إيرادتها إلى 1.93 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بإيرادات بلغت 1.24 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 2.71 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 214.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 6 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة

وسجلت هيرميس صافي ربح قدره 1.57 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بنحو 1.34 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 6 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 5.4 مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق ،وفقا لنتائج سابقة مرسلة للبورصة المصرية.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس في 13 سوقا ناشئة ومبتدئة عبر أربع قارات حول العالم، كما تغطي خدماتها 75 سوقا من أسرع الأسواق نموًا وجاذبية حول العالم.

وتتخصص المجموعة فى مجالات التمويل غير المصرفي ، مثل خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وغيرها.

وتخطط المجموعة إلى التحول لبنك شامل في السوق المصرية، بعد نجاحها إتمام إجراءات الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي (AIB) بالتعاون مع صندوق مصر السيادي أكتوبر الماضي.