هيرميس توافق على التأجير التمويلى للمبنى الإدارى بالقرية الذكية

رجب عزالدين وافق مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على إبرام عقد تأجير تمويلى للمبنى الإدارى الخاص بالشركة بالقرية الذكية. وأضافت المجموعة، فى بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن العقد شمل بيع المبنى وإعادة تأجيره تمويلياً، بمشاركة شركة الإمارات دبى الوطنى للت

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة المجموعة المالية “هيرميس” القابضة، بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على إبرام عقد تأجير تمويلى للمبنى الإدارى الخاص بالشركة بالقرية الذكية.

وأضافت المجموعة، فى بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن العقد شمل بيع المبنى وإعادة تأجيره تمويلياً، بمشاركة شركة الإمارات دبى الوطنى للتأجير التمويلى، وشركات وبنوك أخرى.

وتابع البيان: أنه تم تفويض شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى كوكيل للضمانات فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وأعلنت هيرميس القابضة، اليوم الخميس، عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي (من يوليو إلى سبتمبر)، والتي شهدت أداء قويًا لقطاع بنك الاستثمار، وقطاع التمويل غير المصرفي، ونشاط «Merchant Bank».

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 834 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 184% خلال الربع الثالث، وحقق صافي الربح من العمليات المستمرة، وخصم الضرائب وحقوق الأقلية 237 مليون جنيه، بزيادة سنوية 476%.

وحقق إجمالي إيرادات قطاعي السمسرة والترويج وتغطية الاكتتاب نموًا سنويًا بمعدل 95%، خلال الربع الثالث، ونمت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل سنوي 101% لتسجل 172 مليون جنيه، وذلك على خلفية نمو عمولات الشركة مع ارتفاع أحجام التداول في أسواق المنطقة، تحديداً في مصر والكويت، مع احتلال قطاع الوساطة مراكز متقدمة في بورصات المنطقة، وساهم التوسع في الأسواق المبتدئة والمنتجات المهيكلة (structured products) في نمو الإيرادات.

وبلغت إيرادات قطاع الترويج، وتغطية الاكتتابات 21 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من العام، بزيادة سنوية بلغت 58%.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ العديد من الصفقات المهمة خلال الربع الثالث، واحتل القطاع صدارة تصنيف تومسون رويترز لصفقات رأس المال في الشرق الأوسط من حيث قيمة الأتعاب خلال أول 9 أشهر من العام.

وشهد إجمالي إيرادات قطاع إدارة الأصول (ادارة المحافظ، والاستثمار المباشر) نموًا سنويًا بمعدل 161%، وذلك بمساهمة من قطاع ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بإيرادات وصلت إلى 89 مليون جنيه خلال الربع الثالث، وساهم استثمار الشركة في «Frontier Investment Management Partners Ltd – FIM» في نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 199%، وارتفاع قاعدة الأصول المدارة إلى 3.2 مليار دولار.