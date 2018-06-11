هيرميس تواصل صدارتها لأهم الاستطلاعات البحثية في العالم

رجب عزالديناحتلت المجموعة المالية هيرميس المركز الأول على تصنيف «Extel Survey 2018» لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة حول العالم، متقدمة من المركز التاسع خلال العام الماضي.وقال على خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن،



رجب عزالدين

احتلت المجموعة المالية هيرميس المركز الأول على تصنيف «Extel Survey 2018» لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة حول العالم، متقدمة من المركز التاسع خلال العام الماضي.

وقال على خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن، إن احتلال مرتبة الصدارة في استطلاع«Extel 2018» والفوز بجائزة أفضل شركة بحوث في أسواق أفريقيا باستثناء جنوب أفريقيا من المؤسسة الإعلامية «Financial Mail» يؤكد على المقومات التنافسية التي ينفرد بها قطاع البحوث بالشركة، ومن بينها سرعة الاستجابة والتحرك لتلبية الطلب المتزايد على الأفكار الجديدة واستراتيجيات الاستثمار الابتكارية وسط التحولات الجذرية التي تطرأ دون توقف على المشهد الاقتصادي بالمنطقة.

وأضاف خاليى فى بيان صحفى إن استراتيجية الشركة تتبلور في توفير أفضل المنتجات البحثية التي تضاهي المعايير العالمية وتلبي احتياجات ومتطلبات قاعدة واسعة من العملاء بالتزامن مع الخطط التوسعية التي تتبناها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن نتائج التصنيف تعكس سلامة استراتيجية الشركة بفضل القدرات الهائلة التي اكتسبتها من خلال التوسعات الأخيرة في الأسواق المبتدئة خلال العامين الماضيين مع ترسيخ ريادتنا لشركات البحوث في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز في أقل من عامين منذ أن أطلقت الشركة خطة التوسعات الاستراتيجية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة حول العالم. كما يأتي هذا الترتيب المتفوق بعد مرور فترة وجيزة على فوز المجموعة المالية هيرميس بجائزة المؤسسة الإعلامية «Financial Mail» لأفضل شركة بحوث في أسواق أفريقيا باستثناء جنوب أفريقيا خلال عام 2018، تأكيدًا للمكانة التنافسية الرائدة التي تنفرد بها الشركة على الساحة الإفريقية.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تتميز بتواجدها المباشر في 11 دولة عبر أربعة قارات بعد افتتاح مقرها الجديد في بنجلاديش مؤخرًا، كما تنفرد الشركة بقدرتها على تنفيذ عمليات التداول في 95% من الأسواق المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، مع إعداد وتقديم أفضل المنتجات البحثية التي تغطي أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لخدمة عملائها حول العالم.

وقد حازت المجموعة المالية هيرميس على صدارة تصنيفات شركات البحوث في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتل 9 محللين بفريق الشركة قائمة أفضل 20 محلل مالي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما احتل 4 منهم قائمة أفضل 10 محللين على مستوى المنطقة، بما في ذلك إيلينا سانشيز كبيزودو (المركز الثالث، القطاع المالي) ومحمد أبو باشا (المركز الخامس، التحليل الاقتصادي)، وحاتم علاء (المركز السادس، القطاع الاستهلاكي)، وندى أمين (المركز الثامن، القطاع الاستهلاكي). وعلى هذه الخلفية احتلت الشركة المركز الثاني بين شركات البحوث في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصدت المركز الأول بفئة شركات البحوث التي يقع مقرها الرئيسي في أسواق المنطقة.

ومن جانبه قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن الإشادة الدولية تعكس الإمكانات الهائلة لفريق البحوث بالمجموعة، فضلًا عن كونها خطوة أخرى في مسيرة تحول الشركة إلى أحد أبرز اللاعبين بالأسواق المبتدئة.

وأضاف عبيد أن الشركة تواصل دراسة وتقييم الفرص الجذابة للتوسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة التي تحظى بمقومات نمو واعدة مع التركيز على تلبية احتياجات عملائها وتقديم باقة متكاملة من الخدمات فائقة الجودة في جميع الأسواق التي تعمل بها.وفقا للبيان.

كما أكد أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن المحافظة على تصنيف المجموعة المالية هيرميس بين الخمسة الكبار في أبرز الاستطلاعات الدولية تعد بمثابة شهادة قوية على جودة منتجات وتقارير البحوث التي تقدمها الشركة، فضلاً عن سعيها المستمر لاستحداث وطرح المزيد من المنتجات الابتكارية باعتبارها الركائز الأساسية التي تشكل استراتيجية قسم البحوث. وأوضح شمس أن الشركة تعتزم إضافة أكثر من 35 شركة مدرجة لنطاق التغطية البحثية في أفريقيا قبل نهاية عام 2018، وكذلك إطلاق منتجات جديدة من بينها تقارير الاستراتيجية ودراسات التحليل الاقتصادي من منظور الكلي والقطاعي.

وأشار أن عملاء المجموعة المالية هيرميس يمكنهم الآن تداول أسهم القطاع المصرفي وشركات الخدمات المالية مع الاستفادة من دقة التغطية البحثية التي يقدمها فريق البحوث لأبرز البنوك والمؤسسات المصرفية في أسواق كينيا ونيجيريا وفيتنام ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفقا للبيان

ونجح قسم البحوث في تنمية نطاق التغطية ليشمل جميع الأسواق المبتدئة، حيث وصل عدد الشركات التي تشملها تغطية القسم إلى 65 شركة مدرجة. ويتطلع فريق البحوث إلى التوسع في نطاق التغطية خلال عام 2018 ليشمل أكثر من 100 شركة مدرجة بالأسواق المبتدئة في قطاعات الخدمات الماليةوالسلع الاستهلاكية والمرافق والاتصالات والطاقة في الأسواق الجديدة التي تضم جورجيا وزامبيا وزيمبابوي وغانا وساحل العاج وسريلانكا.

واعتمد تصنيف «Extel Survey 2018» على استطلاع رأي 506 مؤسسة مالية واستثمارية من خلال إجراء تصويت شارك به أكثر من 11 ألف متخصص في مختلف مجالات الاستثمار. وفي عام 2017، احتلت المجموعة المالية هيرميس المرتبة الثانية من بين 33 شركة للبحوث على الساحتين العالمية والإقليمية في استطلاع Extel لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين حافظت على صدارتها بين كبرى شركات البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.