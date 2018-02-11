هيرميس تواصل تغطيتها للأسواق الناشئة والمبتدئة في 2019

منى عبدالباريقال أحمد شمس، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن المجموعة ستتجه بدءًا من العام المقبل 2019، لاختراق أسواق دول أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار خطتها التوسعية بالأسواق الناشئة والحدودية.وكشف شمس، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن المجموعة ستتجه لبدء تغطيتها البحثية لدول أمريكا

منى عبدالباري

قال أحمد شمس، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، إن المجموعة ستتجه بدءًا من العام المقبل 2019، لاختراق أسواق دول أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار خطتها التوسعية بالأسواق الناشئة والحدودية.

وكشف شمس، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن المجموعة ستتجه لبدء تغطيتها البحثية لدول أمريكا اللاتينية لخدمة عملائها من المؤسسات المالية الراغبة في اقتناص فرص النمو الجذابة، وستكون البداية بدول بيرو والأرجنتين.

وأكد رئيس قسم البحوث بهيرميس، أن المجموعة تواصل توسعاتها بالأسواق الناشئة والحدودية في ضوء ارتفاع معدلات النمو التي في هذه الدول، والتي تتراوح بين 5 : 6 % سنويًا.

يشار إلى أن هيرميس قامت العام الماضي بالتوسع في مجال السمسرة والأبحاث بأسواق كينيا وباكستان، وأعلنت افتتاحها مكتبًا تمثيليًا في بنجلاديش.

ويقوم قطاع البحوث بالمجموعة بتغطية 220 شركة، منها 60 في الأسواق المبتدئة، والباقي في المنطقة العربية.

وتعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأمريكا.