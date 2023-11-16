«هيرميس» تنهي صفقة استحواذ «جلوبال للاستثمار» على حصة من الشرقية للدخان بـ 625 مليون دولار

أعلنت “إي إف چي هيرميس” عن إتمام الخدمات الاستشارية لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية في صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة بقيمة إجمالية 625 مليون دولار.

وأوضحت “إي إف جي هيرميس” – في بيان حصلت “المال” على نسخة منه- أنها قامت بدور المستشار المالي الأوحد لشركة «جلوبال للاستثمار» لإتمام عملية الاستحواذ.

وفي هذا السياق قال ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة “إي إف چي هيرميس”، إنه يعتز بالمشاركة في الصفقة التاريخية والتي سينعكس مردودها الإيجابي على المدى البعيد على «الشرقية للدخان»، والاقتصاد بشكل عام.

وأشار “العيوطي” إلى أن الصفقة تعكس استمرار اقتناص المستثمرين على الاستحواذ على حصص في الشركات المصرية سواءً في القطاعات الدفاعية أو الشركات القادرة على تحقيق معدلات نمو واعدة.

وأضاف “العيوطي” أن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة من أبرز صفقات الدمج والاستحواذ التي نجحت “إي اف چي هيرميس” في إتمامها على مدار الثلاث سنوات الماضية والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 6.5 مليار دولار.

يُذكر أن «الشرقية للدخان» هي أكبر منتج وموزع للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى مثل السيجار وتبغ الغليون والمعسل، بالإضافة إلى فلاتر السجائر والتبغ المتجانس، بالإضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في الاقتصاد الوطني على مدار عقود، وتمتلك حصة سوقية ثابتة تبلغ 70%.