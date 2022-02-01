بورصة وشركات

«هيرميس» تنفذ 16.4% من تعاملات المصريين في البورصة الشهر الماضي

بلتون احتلت المرتبة الثانية بحصة 5.6%.
مصطفى طلعت 2:02 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22 2:02 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، قائمة أعلى 10 شركة سمسرة من حيث قيم تداول المصريين المنفذة فى البورصة خلال شهر يناير الماضي، بحصة سوقية 16.4%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بحصة 5.6% ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية 5%.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية خلال تعاملات يناير المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

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وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.84% ليصل إلى 11490 نقطة.

كما تراجع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.77% إلى 2118 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 4.04% إلى 3123 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.1%، ما يعادل 24 مليار جنيه، ليغلق عند 741.9 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة بقيمة 612 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 15.6% من التداولات.

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وفضل العرب الشراء بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين وأظهر استحواذهم على 75.1% من التداولات.

يذكر أن مؤشرات السوق قد شهدت ارتفاعات جماعية بجلسة تداولات أمس الاثنين، اخر جلسات شهر يناير، وصعد “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.29% ليصل إلى 11490 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.77% إلى 2118 نقطة، ونظيره “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.96% إلى 3123 نقطة.

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وسجلت قيم التداولات على الأسهم 648 مليون جنيه، وجرى التعامل على 190 سهمًا ارتفع منها 85، وانخفضت أسعار 32، بينما استقر 73 عند مستويات إغلاق جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 93.6 و27.8 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضّل الأجانب البيع بصافي 121.4 مليون.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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