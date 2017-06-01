هيرميس تنفذ 11.2% من تعاملات الأفراد بالبورصة خلال مايو

مصطفى طلعت
تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، تعاملات شركات السمسرة، على صعيد تنفيذات الأفراد، خلال شهر مايو الماضي، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 11.2%، من خلال تعاملات قدرها 2.9 مليار جنيه، عبر التعامل على 1.5 مليار سهم.
واحتلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المرتبة الثانية، بحصة سوقية قدرها 7.05% من خلال تنفيذات بقيمة 1.8 مليار جنيه، و877.4 مليون ورقة مالية، فيما جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ثالثا، بتنفيذات قدرت بنحو 1.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.4%، عبر التعامل على 340.8 مليون سهم.