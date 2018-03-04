هيرميس تنظم زيارات لوفد من أبرز المؤسسات المالية في ماليزيا

بالتتنسيق مع مع وزارات الكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولي والمالية لبحث فرص الاستثمار المباشر في مصرالمال -خاص نظمت المجموعة المالية هيرميس زيارة وفد استثماري ماليزي يضم قيادات مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية بأبرز المؤسسات المالية في ماليزيا بحجم أصول مدارة تتجاوز 76 مليار

بالتتنسيق مع مع وزارات الكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولي والمالية لبحث فرص الاستثمار المباشر في مصر





المال -خاص

نظمت المجموعة المالية هيرميس زيارة وفد استثماري ماليزي يضم قيادات مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية بأبرز المؤسسات المالية في ماليزيا بحجم أصول مدارة تتجاوز 76 مليار دولار أمريكي.

وقامت “هيرميس” بتنظيم واستضافة الجولة الترويجية للوفد الاستثماري الماليزي في القاهرة من 2 إلى 4 مارس 2018، حيث التقى الوفد الماليزي الذي يضم كبار التنفيذيين بمؤسسة Tenaga Nasional Berhad (TNB) ومؤسسة Khazanah Nasional Berhad (KNB)، وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والكهرباء والطاقة.

وتناولت الجلسات السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به لتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين. كما تضمنت الجلسات مناقشة أبرز مستجدات حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تتبناها الحكومة، وبحث فرص الاستثمار الجذابة في عدة قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأكثر جذبًا لمجتمع الاستثمار الدولي والتي تحظى بأهمية وأبعاد استراتيجية على مسيرة التنمية في مصر.

وفي هذا السياق أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن شكره للوزراء لحرصهم المستمر على التواصل مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي والتفاعل بانفتاح مع كافة المستثمرين.

وأشار عوض أن هناك إقبال واهتمام دولي متزايد بفرص الاستثمار الجذابة في السوق المصري، وأن الشركة تعكف على ترويج فرص الاستثمار الواعدة في إطار مساهمتها الفعالة في دعم النمو الاقتصادي وتنمية معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر في قطاعات حيوية.

ومن جانبه أوضح كريم موسى رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن نجاح الشركة في الاستثمار عبر العديد من الأسواق الأوروبية من خلال حشد رؤوس الأموال بدءًا بمجلس التعاون الخليجي ومروراً بأسواق جنوب شرق آسيا، عزز من ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضاف موسى أن مصر تعد من أهم الوجهات الاستثمارية من حيث حجم السوق، والكثافة السكانية، وتنوع القطاعات، مؤكدًا أن هذا التوقيت مثالي لتنظيم اللقاءات المباشرة وجلسات الحوار المفتوح بين شركائنا وكبار المسؤولين الحكوميين في ظل التطورات الإيجابية التي طرأت على الساحة الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن شركة Tenaga Nasional Berhad (TNB)، والتي تعد من أبرز الشركات العاملة في قطاع الخدمات والمرافق العامة في آسيا، تعتبر أحد الشركاء الاستراتيجيين لشركة «ڨورتكس» التابعة للمجموعة المالية هيرميس والعاملة في مجال الطاقة المتجددة، بعد أن قامت مطلع العام الماضي بالاستثمار في 50% من مشروعات الطاقة الشمسية بالمملكة المتحدة بقدرة 365 ميجاوات وبتقييم يتجاوز 470 مليون جنيه إسترليني، وذلك بالاشتراك مع قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس.

