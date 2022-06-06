«هيرميس» تنجح في إتمام طرح «علي الغانم وأولاده للسيارات» في بورصة الكويت

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار في بورصة الكويت.

وقالت هيرميس في بيان وصل المال ان هذه الصفقة تعد أحد أبرز إنجازات المجموعة المالية هيرميس باعتبارها عملية الطرح الأولى للشركة في السوق الكويتي، حيث قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وقد قامت شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات»، وهي الشركة المتخصصة في توزيع مجموعة من أبرز علامات السيارات العالمية في الكويتي ومصر والعراق، بطرح 124.8 مليون سهم – أو ما يعادل 45٪ من أسهمها – بسعر 793 فلس للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 717 مليون دولار، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

وقد لاقت عملية الطرح الخاص إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطية الاكتتاب 11 مرة تقريبًا وبقيمة إجمالية للطلبات تجاوزت 3 مليار دولار أمريكي، وسيبدأ التداول على السهم في 7 يونيو.

ومن جانبه، أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالمشاركة في عملية الاكتتاب الخاص الناجح لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» باعتبارها الصفقة الأولى التي تقوم الشركة بإتمامها في السوق الكويتي الذي لم يشهد أية طروحات أولية منذ عام 2020، وهو تأكيد على المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على أن تكون حلقة الوصل بين رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة التي تنبض بها السوق المحلي حتى في أصعب الظروف التشغيلية التي تشهدها الأسواق.

وأضاف أبو سمرة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من الطروحات الأولية، كما تعمل حكومات تلك الدول على تنشيط أسواق رأس المال عبر إدراجها ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أنه من المتوقع أن تشهد السوق الكويتي بصفة خاصة اهتمامًا متزايدًا بتنشيط حركة التداولات السوق، وهو ما انعكس مردوده الإيجابي في حجم الطلب من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين على الطرح الأولي لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات».

وتوقع أبو سمرة أن تواصل الشركة عظيم الاستفادة من هذه الانتعاشة، حيث تستعد الشركة لتنفيذ مجموعة من صفقات أسواق رأس المال في المنطقة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تجاوز إجمالي قيمة الطروحات الأولية والثانوية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 22 مليار دولار. وبعد إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة خلال عام 2019-2020، فإن السوق مؤهلة حاليًا لجذب أنظار مديري الصناديق حول العالم ممن تتجاوز محافظهم الاستثمارية مليارات الدولارات.

ومن جانبه، نجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس مؤخرًا في تحديد وإتمام مجموعة من الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها صفقة استحواذ مجموعة أغذية ومقرها الإمارات العربية المتحدة على «مخبز وحلويات الفيصل» في الكويت والتي قام القطاع بتنفيذها عام 2021.

ومن الجدير بالذكر، تعد عملية الطرح خطوة رئيسية من جانب شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» نحو إضفاء الطابع المؤسسي، كما تهدف إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة التي تتبناها الشركة، فضلًا عن التوسع بشبكة الغانم للسيارات وترسيخ مكانتها بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

وتغطى شبكة التوزيع الخاصة بالشركة العديد من الأسواق، وهي الكويت ومصر والعراق، حيث تتيح للمستثمرين القدرة على الوصول إلى سوق كبير ومتنامي لخدمات السيارات في المنطقة.

وقد تأسست شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» عام 1986، وهي شركة رائدة في قطاع السيارات، كما نجحت في تنمية عملياتها لتصبح موزعًا لمجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية الفارهة في السوق الكويتي، وذلك من خلال المقر الرئيسي للشركة الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 22 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أكبر المعارض في العالم.

ومن ناحية أخرى، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال العام الجاري في إتمام صفقة الطرح العام لكلٍ من شركة بروج بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وهيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي بقيمة 6.1 مليار دولار .

كما نجح القطاع في إتمام 41 صفقة خلال عام 2021، تنوعت ما بين صفقات أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين والدمج والاستحواذ، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليار دولار.

وبناءً على ذلك، حصد القطاع العديد من الجوائز التقديرية منها جائزة “أفضل بنك استثمار بالأسواق المبتدئة”، وجائزة “أفضل مؤسسة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا” من مؤسسة «جلوبال فاينانس»، وكذلك جائزة “أفضل بنك استثماري في مصر” في استطلاع «أسيا موني»، إلى جانب جائزة “أفضل بنك استثمار في مصر” وجائزة “أفضل شركة لإدارة الأسهم في الإمارات” تحت رعاية المؤسسة الدولية «EMEA Finance».