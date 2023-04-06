«هيرميس» تنجح في إتمام طرح «الأنصاري» للخدمات المالية بقيمة 210.5 مليون دولار في دبي

أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، وهي إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في الإمارات، تركيزًا على خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية، وذلك بقيمة 210.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 773 مليون درهم إماراتي) في سوق دبي المالي (DFM).

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة، لتكون بذلك رابع الصفقات التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بصفتها منسق عالمي في أقل من ستة أشهر، فقد نجحت في نوفمبر 2022 في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة «تعليم» الرائدة في مجال تقديم الخدمات التعليمية في سوق دبي المالي (DFM) بقيمة 204 مليون دولار، وكذلك صفقة طرح «صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري» في بورصة مسقط للأوراق المالية بقيمة 60.6 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن الطرح العام لشركة «أبراج» لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX) في شهر مارس الماضي.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة الأنصاري بطرح 10% من إجمالي رأس مالها، بما يعادل 750 مليون سهم وبقيمة إسمية بلغت 1.03 درهم إماراتي للسهم، وهو الحد الأعلى للسعر الاسترشادي الذي أقرته الشركة. وبلغت القيمة السوقية للصفقة 7.73 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 2.10 مليار دولار أمريكي)، حيث تم تغطية الاكتتاب بحوالي 22مرة من جانب المؤسسات.

وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب مستثمرين مؤهلين على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث بلغ حجم الطلبات 10.2 مليار درهم إماراتي، فضلاً عن جذب مستثمرين أفراد من السوق الإماراتي، والذين بلغ حجم طلباتهم 2.5 مليار درهم إماراتي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «الأنصاري» هي واحدة من أبرز الشركات الإماراتية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة، بسجل حافل يمتد إلى أكثر من 50 عاماً في مجال تقديم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية، وقد نجحت الشركة العائلية في تصميم نظام مالي متخصص لتوفير خدمات المدفوعات بين الدول، وحلول صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن إتاحة خدمة الوصول إلى نظام حماية الأجور في الإمارات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى مثل تحصيل الفواتير، والبطاقات المدفوعة مقدماً، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات سريعة النمو مثل حلول تكنولوجيا المدفوعات للأفراد والشركات في سوق الحوالات المالية، وصرف العملات الأجنبية، وتحويلات المغتربين.

وقد بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز (ALANSARI).

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الصفقة في السوق الإماراتي، باعتبارها أولى صفقات الطرح العام الأولي لشركة عائلية إماراتية بمفهومها الحديث.

وأكد فهمي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مساعي الحكومة الإماراتية الرامية إلى دعم وتعزيز مسيرة النمو لكبرى المؤسسات العاملة في السوق، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستقطاب المزيد من المستثمرين، وبصفة خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الساحة العالمية.

وأضاف فهمي أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في تجاوز تلك التحديات وتحقيق نمو اقتصادي قوي خلافًا للتوجهات السائدة عالمياً، وهو ما انعكس في النمو الملحوظ في أعداد المستثمرين، وذلك بفضل المقومات الهائلة التي تنفرد بها فضلًا عن الإنجازات والخطوات الجادة التي أحرزتها لتعزيز أسواق رأس المال.

وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس في تعظيم الاستفادة من تلك المقومات في إتمام مجموعة من أبرز الطروحات الأولية في أسواق المنطقة، والتي كان آخرها الطرح العام الأولي لأسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، وصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX).

وأكد فهمي أن المجموعة المالية هيرميس تخطط لتوسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم خدمات عالية الجودة بالأسواق الخليجية، لتمكين عملائها من تحقيق عائدات كبيرة وتعزيز قدرتهم على الحصول على رأس المال اللازم لتمويل خطط النمو الطموحة، وذلك على خلفية قيامها بدور المنسق العالمي المشترك في رابع صفقة لها في غضون ستة أشهر فقط.

ويمثل هذا الطرح ثالث صفقات الطرح الأولي التي تقوم المجموعة المالية هيرميس بإتمامها خلال العام الحالي، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال عام 2022، والتي يبلغ عددها 12 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار دولار أمريكي.

فقد نجحت المجموعة مؤخراً في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، والطرح العام لشركة «أبراج» العمانية لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX) بقيمة 244 مليون دولار أمريكي.

كما قدمت المجموعة خدماتها الاستشارية للإدراج المزدوج لشركة «أمريكانا» للمطاعم وهو الأول من نوعه بين سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي، فضلا عن تقديم صفقة الطرح الأولي لمجموعة «تعليم» بقيمة 204 مليون دولار أمريكي، والطرح العام لأسهم شركة «سالك» بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة مليار دولار.

وفي أبوظبي، قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج» للكيماويات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وفي السعودية، قدمت المجموعة المالية هيرميس خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم مجموعة «كابلات الرياض» في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 400 مليون دولار. وفي الكويت، قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده» للسيارات بقيمة 323 مليون دولار قبل الاكتتاب العام في بورصة الكويت.