«هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لطرح «ماكرو جروب» بقيمة 1.3 مليار جنيه في البورصة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «ماكرو جروب» للمستحضرات الطبية (ماكرو جروب) بقيمة 1.3 مليار جنيه بالبورصة المصرية – وهو أول عملية طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل بالبورصة المصرية.

وتتضمن الصفقة عملية طرح في السوق الثانوي من جانب شركة «Leo 1» (الطرف البائع) لعدد أسهم يصل إلى 264,513,661 سهم – أو ما يعادل 45.8% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المدرج بالبورصة المصرية. وسوف تتضمن الصفقة أيضًا عملية طرح خاص للمؤسسات المالية وللمستثمرين المؤهلين في عدة أسواق ومن بينها السوق المصرية، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية، حيث تم تغطية الاكتتاب 1.79مرة و102.2 مرة، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (MCRO.CA).

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتقديم الخدمات الاستشارية للطرح الأولي لشركة ماكرو جروب. وأوضح جاد أن صفقة طرح الأسهم في البورصة المصرية تعكس النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع الواعد، فضلًا عن ارتفاع الطلب على مستحضرات التجميل الابتكارية وعالية الجودة؛ نتيجة نمو قاعدة عملاء الشركة.

مصطفى جاد

وأضاف جاد أن هذا الطرح هو أولى طروحات المجموعة المالية هيرميس خلال العام الجاري، مما يعد شهادة على قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء مستفيدة من شبكة عملائها الواسعة من المستثمرين الأجانب، باعتبارها حلقة الوصل بين رؤوس الأموال الأجنبية وفرص الاستثمار الواعدة بالأسواق الناشئة.

ماكرو جروب هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع مستحضرات التجميل سريع النمو في مصر، حيث بلغت حصتها السوقية 23.1% حتى نهاية عام 2020 في ذلك المجال وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة «IQVIA» العالمية للمعلومات الدوائية لعام 2020.

وتتخصص شركة ماكرو جروب بصفة رئيسية في تصنيع وبيع مستحضرات التجميل، كما نجحت الشركة مؤخرًا في التوسع بمجال تصنيع المكملات الغذائية. يذكر أن جميع منتجات الشركة يتم شراؤها مباشرة من الصيدليات (OTC)، كما تعتمد الشركة على استراتيجية مبيعات قائمة على التوصيات الطبية المباشرة فضلًا عن تحفيز الطلب على منتجاتها من خلال فريق قوي يضم مجموعة من أفضل مسئولي المبيعات في مجال الخدمات الطبية يستهدف الأطباء والصيدليات في أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس قام بدور المنسق العالمي ومدير الطرح للصفقة.

ويمثل عام 2021 علامة فارقة في مسيرة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، وتحرص الشركة على توظيف هذا النجاح لتعزيز أعمال القطاع خلال عام 2022.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها القطاع خلال عام 2021، قيامه بدور مدير الطرح في صفقة طرح أسهم شركة «فرتيجلوب» بقيمة 795 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ومدير الطرح المشترك لعملية الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية البالغ قيمتها 4.0 مليار دولار، ومدير الطرح المشترك لأسهم «الياه سات» بقيمة 2.7 مليار درهم ببورصة أبو ظبي، ومدير الطرح المشترك والمستشار المالي الأوحد لصفقة طرح أسهم شركة «فوري» في البورصة المصرية بقيمة 1,2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية «تداول» بقيمة 144 مليون دولار.