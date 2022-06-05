«هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لأول إصدار سندات لتابعتها للحلول التمويلية بقيمة 500 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات بقيمة 500 مليون جنيه وذلك لصالح شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقالت المجموعة المالية هيرميس في بيان وصل “المال” إن الصفقة تعد هي الأولى في سلسة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن السندات قد حصلت على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية “A-” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس»، حيث تتكون من شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة 450 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، والشريحة الثانية بقيمة 50 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي العضو المنتدب لقطاع سوق الدين بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بتقديم الخدمات الاستشارية للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية خلال أولى عمليات إصدار السندات الخاصة بالشركة، مؤكدة نمو الطلب على حلول التمويل البديلة في السوق المحلية، خاصة في ظل القرارات المتتالية للبنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح الضغوط التضخمية.

وأشارت إلى أن الطلب على السندات يشهد انتعاشة ملحوظة في أسواق الدين بجميع أنحاء العالم، وذلك تزامنًا مع عودة المستثمرين إلى الاعتماد على أدوات الدخل الثابت.

وأكدت اعتزازها بقدرة الشركة على الاستجابة لمتغيرات السوق بسرعة ومرونة، مؤكدة أن المجموعة تواصل جهودها لتطوير باقة الخدمات التي تقدمها في أسواق الدين وذلك عبر توفير الحلول الاستشارية المصممة خصيصًا لتلائم احتياجات قاعدة عملائها دائمة النمو، وتناسب كلا من مدى تقبلهم للمخاطر والمقومات السوقية دائمة التغير.

ومن جانبه أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذه الصفقة لاسيما أنها تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات وهو ما مكنها من جذب أنظار المستثمرين بسبب مكانتها الرائدة وقدرتها على استغلال فرص النمو الواعدة.

وأضاف العياط أن هذه الصفقة تعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لترسيخ مكانتها في السوق، فضلًا عن دورها في تمويل وتحقيق مستهدفات النمو التشغيلية وهو ما يثمر عن تنويع باقة الخدمات التي تقدمها الشركة سواء في مجال التأجير التمويلي أو التخصيم، وتوسيع قاعدة عملائها ممن يبحثون عن مصادر التمويل البديلة.

وتأتي هذه الصفقة في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية للتوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها. وتتميز قاعدة عملاء الشركة حاليًا بالتنوع، حيث يمثل عملاؤها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20%، بينما تمثل المؤسسات والشركات الكبرى 80%، علمًا بأن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة توسيع قاعدة عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل القطاعات التي يعمل بها عملاء الشركة قطاع التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والبحرية والطباعة والتغليف والتعليم والرعاية الصحية.

وعلى صعيد خدمات التخصيم، تعمل غالبية عملاء الشرطة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة والتوزيع، يليها قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وفيما يتعلق بالتأجير التمويلي، ينفرد قطاعي التعليم والتطوير العقاري بنصيب الأسد، ويأتي قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الثالثة.

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في شهر مارس 2022، احتلت أنشطة التأجير التمويلي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية المركز الثاني في السوق المصري بحصة سوقية بلغت 12.04% منذ بداية العام، حيث تقدر القيمة الإجمالية للعقود بحوالي 2.6 مليار جنيه.

وعلى صعيد أعمال التخصيم، احتلك الشركة المرتبة الثانية أيضًا في السوق منذ بداية العام وعززت حصتها السوقية لتبلغ 15.33%، ليصل حجم الأوراق المخصمة إلى 1.015 مليار جنيه.

وجدير بالذكر، نجحت «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» في إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة إجمالية 790 مليون جنيه، وهو إصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 815.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف جيد من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، كما لاقى إقبالًا شديدًا، وهو ما يؤكد قوة المركز المالي للشركة والسجل الحافل بالنجاحات في السوق رغم كونها لا تزال شركة ناشئة نسبيًا في مجال التأجير التمويلي، كما تحظى بدعم مالي واستراتيجي قوي من جانب المجموعة المالية هيرميس القابضة مما أتاح للشركة بالاستفادة من التكامل والتضافر بين مختلف العمليات التشغيلية بنموذج أعمال الشركة.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان في يناير الماضي، إضافة إلى الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» بقيمة 300 مليون جنيه.

كما تأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة إصدار السندات. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و(KPMG) بدور مدقق الحسابات، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور متلقي الاكتتاب في هذه الصفقة.