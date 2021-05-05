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هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «بنك أبو ظبي الأول» على «عوده مصر»

قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لبنك عوده في العملية.
مصطفى طلعت 7:36 م, الأربعاء, 5 مايو 21 7:36 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم الاربعاء عن أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أتم بنجاح خدماته الاستشارية لبنك عوده ش.م.ل في عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وقالت المجموعة المالية، في بيان وصل “المال”، إن عملية الاستحواذ لبنك أبوظبي الأول ستتيح تجميع أصول بنك عوده ش.م.م (مصر) والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعًا.

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ويحظى بنك أبوظبي الأول بتاريخ طويل في جمهورية مصر العربية حيث بدأ نشاطه في السوق المصري عام 1975 وسوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري من حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه (8.5 مليار دولار) اعتبارًا من ديسمبر 2020.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة المالية هيرميس بدور فعال في مساعدة بنك عوده في بيع أصوله في السوق المصري.

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ولفت إلى أن عائدات الاستحواذ سوف تخصص لتنمية القاعدة الرأسمالية لبنك عوده ش.م.ل ودعمه في مواجهة الاضطرابات السوقية في لبنان. ومن جهة أخرى سوف تساهم عملية الاستحواذ في تنمية التواجد المباشر لبنك أبو ظبي الأول في السوق المصري الذي يعد أحد أكفأ الأسواق في القطاع المصرفي على الساحة الإقليمية وهو ما يجعل منه عصبًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.

وتعد هذه الصفقة التاسعة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال عام 2021، حيث تأتي بعد إتمام عمليتي دمج واستحواذ وعمليتي طرح عام أولي وأربعة عمليات لترتيب الدين في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مطلع العام الجاري.

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ويعكس ذلك قدرة الشركة على تجاوز اضطرابات السوق في ظل تفاقم أزمة فيروس كوفيد-19 خلال العام الماضي كما يعد شهادة على جودة الخدمات الاستشارية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في جميع الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك صفقات سوق رأس المال وصفقات الأسهم وترتيب الدين وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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