هيرميس تنجح فى تنفيذ شراكة إستراتيجية بين Native وIntro

منى عبد الباري قالت المجموعة المالية هيرميس، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، قام بدور المستشار لتنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين شركة «Intro Investments Holding Ltd» وشركة «Native Markets Ltd»، في السوق المصرية، وفقا لبيان صحفى اليوم الإثنين. وبحسب البيان، تقوم شركة



منى عبد الباري

قالت المجموعة المالية هيرميس، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، قام بدور المستشار لتنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين شركة «Intro Investments Holding Ltd» وشركة «Native Markets Ltd»، في السوق المصرية، وفقا لبيان صحفى اليوم الإثنين.



وبحسب البيان، تقوم شركة «Native Markets» بإدارة وتشغيل مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية بالسوق المصرية، ومنها «ذا بيكري شوب -TBS» للمخبوزات و«TBS Express» و«The Four Fat Ladies» و«Delicious Bakery» و«Patties Burgers».

وتعد شركة «Intro Investments Holding» مستثمرًا ماليًا له خبرة واسعة في استهداف الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع العديد من الشركات في أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تهدف الشركة إلى تطوير النظم التشغيلية بالشركات التي تستثمر بها مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.

وأضاف البيان: “وسوف تثمر الشراكة الاستراتيجية عن تسريع وتيرة التوسعات المخططة بشركة «Native Markets»، من حيث زيادة شبكة الفروع بعلاماتها التابعة وكذلك تنمية طاقتها الإنتاجية، حيث تتطلع الشركتان إلى الاستفادة من هذه الشراكة الجديدة لتعزيز مكانة «Native Markets» بين كبار الكيانات في قطاع الصناعات الغذائية وتوزيع الأغذية والمشروبات في السوق المحلية”.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالمساهمة في تنفيذ اتفاقية الشراكة نظرًا لمردودها الإيجابي المباشر على تسريع وتيرة النمو وتنمية الإطار المؤسسي بإحدى أنجح الشركات المبتكرة محلياً على يد مجموعة من رواد الأعمال المصريين. وقال جاد أن الصفقة تكلل نجاحات فريق الترويج وتغطية الاكتتاب، حيث قام بتنفيذ عشر صفقات استثمارية كبرى تتجاوز قيمتها الإجمالية 870 مليون دولار منذ مطلع العام الجاري.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لمساهمي شركة «Native Markets» بينما قام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني للشركة.

وقالت الشركة إن تلك الصفقة تكلل نجاحات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب خلال عام 2017، حيث احتل فريق الترويج وتغطية الاكتتاب صدارة تصنيف صفقات رأس المال بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية النصف الأول، مع تنفيذ عشر صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 870 مليون دولار أمريكي منذ مطلع العام الجاري.