«هيرميس» تقرر زيادة رأس المال بقيمة 1.45 مليار جنيه عبر توزيع سهم مجاني لكل 4 أسهم

وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، على زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، عبر توزيع أسهم مجانية، بواقع سهم لكل 4 أسهم.

وذلك في إطار زيادة رأس المال المصدر بقيمة 1.45 مليار جنيه، ليصل إلى 7.298 مليار جنيه، مقابل 5.838 مليار جنيه، ممولة من أرباح عام 2022.

كما وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس على زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه، إلى 30 مليار جنيه.

ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح بفرص السير في إجراءات زيادة رأس المال، وتوجيه الدعوة للجمعية العامة لنظر زيادة رأس المال وتعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس، حققت نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 31%، خلال 2022 لتصل إلى 2.19 مليار جنيه، مقابل 1.67 مليار جنيه خلال 2021.

وسجلت المجموعة المالية هيرميس، نموا في إجمالي الايرادات بنسبة 77%، لتسجل 10.95 مليار جنيه عام 2022، مقابل 6.18 مليار جنيه العام السابق له.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للمجموعة المالية هيرميس تحقيق 2.09 مليار جنيه صافي أرباح العام الماضي، مقابل 543.6 مليون جنيه العام المقارن.

اعتمد مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين، القوائم المالية المجمعة، والمستقلة عن عام 2022