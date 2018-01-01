هيرميس تقتنص 13% من تنفيذات الأفراد بالبورصة

مصطفى طلعت:حافظت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات السمسرة بتعاملات الأفراد، خلال 2017، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 13.1% بقيمة 46.3 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 16.6 مليون ورقة مالية.وجاءت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية في المركز الوصيف، بحصة سوقية 6.87%، بقيمة ت

مصطفى طلعت:

حافظت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات السمسرة بتعاملات الأفراد، خلال 2017، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 13.1% بقيمة 46.3 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 16.6 مليون ورقة مالية.

وجاءت شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية في المركز الوصيف، بحصة سوقية 6.87%، بقيمة تداولات 24.3 مليار جنيه، وتنفيذات بلغت 8.7 مليار ورقة مالية.

وإحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المرتبة الثالثة، في حين جاءت بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع، وسيجما لتداول الأوراق المالية في المركز الخامس.

يشار إلى أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية تربعت على عرش شركات السمسرة، خلال العام المنقضي، فيما إحتلت هيرميس مركز الوصيف في الترتيب.