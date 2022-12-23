«هيرميس» تقتنص صدارة تعاملات السمسرة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 15.1%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 10.8%.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 8.8%، ثم اي افي جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 7.7%، تلتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة 6%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “مباشر واسطول وعربية اون لاين وارقام وكايروكابيتال”، بحصص بين 4.2و5.6%”.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات خلال تعاملات، الاسبوع الماضي، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.35% ليصل إلى 14482 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.8% إلى 2755 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.3% إلى 4075 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.

وسجل الأجانب صافي مبيعات بقيمة 587.1 مليار جنيه، خلال الأسبوع، بعد ان استحوذوا على 7.5% من التنفيذات.

وحققت العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه بنسبة استحواذ 8.3%، بينما لم يشر التقرير إلى قيم تعاملات المستثمرين المصريين وأشار إلى اقتناصهم 84.2% من التنفيذات.

وتصدّر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 2.09 مليار جنيه.

وتذيّل قطاع الورق ومواد التغليف القائمة بتداولات هزيلة بلغت 11.19 مليون جنيه فقط.

وتحولت مؤشرات البورصة المصرية للهبوط الجماعي في نهاية تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وفقد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.41% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14482 نقطة.

وانخفص مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 1.14% عند 4075 نقطة.