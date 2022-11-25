«هيرميس» تقتنص صدارة تعاملات السمسرة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، قائمة أعلى 20 شركة سمسرة من حيث قيم التداول المنفذة في البورصة المصرية الأسبوع الماضي، بحصة سوقية 14.5%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بحصة 14.1%، ثم التجاري الدولي بنسبة 9.5%.

واحتلت شركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة 7.7%، ثم أرقام لتداول الأوراق المالية 5.7%.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.11% ليصل إلى 12779 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.37% إلى 2516 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.44% إلى 3637 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 20 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 841.2 مليار جنيه.