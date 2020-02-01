«هيرميس» تقتنص صدارة السمسرة بتعاملات الأفراد و«التجارى الدولى» وصيفًا

هيمنت “هيرميس للوساطة” على صدارة شركات السمسرة على صعيد تعاملات الأفراد ، بالبورصة المصرية خلال شهر يناير الماضى .

ووفقًا لتقرير حصلت “المال” على نسخة منهُ ، أن “هيرميس” استحوذت على حصة سوقية 10% ، محققة قيمة تداول 1.4 مليار جنيه ، فى حين جاءت شركة “التجارى الدولى” وصيفًا بحصة سوقية 8.6% وتداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه .

يُذكر أن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية احتلت صدارة تعاملات السمسرة إجمالاً بالبورصة خلال الشهر ذاتهُ ، وذلك بعد استحواذها على حصة سوقية قدرها 14.6% ، وتداولات بقيمة 3.62 مليار جنيه منفذة على 747.27 مليون ورقة مالية.

في حين سجلت تداولات البورصة 47.3 مليار جنيه خلال يناير مقابل 35.1 مليار شهر ديسمبر 2019 ، وتم التعامل على 3.39 مليار ورقة مالية منفذة على 377 ألف عملية ، مقارنة بحوالى 3.53 مليار ورقة منفذة على 373 ألف عملية الشهر السابق له.

ووفقًا لتقرير البورصة ، سجل المستثمرون العرب والأجانب صافى مبيعات بلغت 390 مليون جنيه فى يناير المنقضى ، فى حين سجل الأجانب مبيعات بقيمة 190.5 مليون جنيه بعد استحواذهم على 24.5% من التعاملات ، بينما بلغت مبيعات العرب 199.4 مليون جنيه بحصة 9.7%.

وأوضح التقرير أن الأسهم استحوذت على 26.23% من إجمالى قيم تداولات البورصة فى سوق داخل المقصورة خلال الشهر المذكور ، بينما سيطرت السندات على 73.77% من تداولات الشهر.