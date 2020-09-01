«هيرميس» تقتنص تعاملات المصريين والعرب في البورصة و«المجموعة المالية» للأجانب خلال أغسطس

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفّذة لتعاملات المستثمرين المصرين والعرب في البورصة ، خلال شهر اغسطس المنقضي، بحصة سوقية بلغت 9.3 و21% بالترتيب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد احتلت المركز الأول على صعيد تعاملات الأجانب مستحوذة على حصة سوقية قدرها 53.2%.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر اغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 11365 نقط.

كما قفز مؤشر egx70ewi للاسهم الصغيرة والمتوسطة 20% إلى 1848 نقطة ومؤشر egx100ewi الاوسع نطاقا بنسبة 17.4% إلى 2763 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بنسبة 7.7% ما يعادل 45 مليار جنيه ليصل إلى 630.9 مليار جنيه مقابل 585.5 مليار الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 37.9 مليار جنيه، وسجل الاجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه والعرب صافي شراء بقيمة 181.9 مليار جنيه.