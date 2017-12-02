هيرميس تقتنص تعاملات العرب والمجموعة المالية تتصدر الأجانب في السمسرة

مصطفى طلعتاقتنصت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة من حيث قيمة التداول فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين العرب، خلال شهر نوفمبر الماضي.وكشف تقرير صادر عن البورصة، استحواذ الشركة على 23.9% من حصة المتعاملين العرب خلال الشهر المنقضي، فيما احتلت شركة فاروس لتداول الأوراق ال

مصطفى طلعت

اقتنصت شركة “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة من حيث قيمة التداول فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين العرب، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، استحواذ الشركة على 23.9% من حصة المتعاملين العرب خلال الشهر المنقضي، فيما احتلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية المرتبة الثانية بحصة 15.1%.

على الجانب الآخر، تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب الشركات على صعيد تعاملات المستثمرين الأجانب، بحصة سوقية بلغت 50.6%.

وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة بلغت 13% من تعاملات الأجانب.