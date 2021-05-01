«هيرميس» تقتنص تعاملات السمسرة للأفراد.. والمجموعة المالية للمؤسسات أبريل الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الأفراد بالبورصة خلال شهر ابريل الماضي، بحصة سوقية 10.1% وقيم تداول قدرها 2.9 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” احتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية المركز الاول على صعيد تعاملات المؤسسات مستحوذة على حصة سوقية قدرها 62.9% وقيم 21.7 مليار جنيه.

يذكر ان شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال شهر ابريل بحصة سوقية بلغت 34.1%.

وذكر تقرير البورصة أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 9.7%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6%، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 3.9%، تلتها شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة 3.8%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “مباشر وبايونيرز وعربية اون لاين والمصرية الكويتية وارقام”، بحصص بين 1.6 و3.7%.

وأنهى مؤشر البورصة الثلاثيني شهر إبريل المنقضي بتراجع نسبته 0.88%، إلى مستوى 10475 نقطة، حيث شهد المؤشر حركة عرضية خلال الشهر بين مستويات 10000 و 10600 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الثلاثيني تراجعا متتاليا خلال أول أسبوعين من أبريل، ثم تحول نحو الصعود في الأسبوع الثالث، وتراجع مجددا بالأسبوع الأخير من الشهر، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.

وبنهاية أول أسبوع من أبريل أغلق المؤشر بتراجع 2.5% مغلقا عند 10303 نقطة، وأنهى الأسبوع الثاني فاقداً 1.56% مغلقا عند 10143 نقطة، وتحول نحو الصعود في الأسبوع الثالث بنسبة 4.5%، منهيا التعاملات عند 10600 نقطة، وفي الأسبوع الأخير للشهر فقد المؤشر 1.18%، عند مستوى 10475 نقطة.

وفي المقابل سجلت باقي مؤشرات السوق حيث سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بواقع 4.5% إلى مستوى 2058 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.18%، مغلقا عند 2974 نقطة.

بلغ نصيب المستثمرون العرب والأجانب نحو 20% من تعاملات البورصة المصرية خلال شهر أبريل المنتهي، مع تباين تحركاتهم بين البيع والشراء.

ووفقا للتقرير الرسمي الصادر عن البورصة المصرية سجلت تعاملات الأجانب ما نسبته 13.1%، بصافي مبيعات 410.7 مليون جنيه، بينما كانت حصة العرب 6.8% من التعاملات بصافي شراء 322.3 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون المحليون 80%.

وسجلت البورصة مكاسب رأسمالية قيمتها 10.8 مليارات جنيه خلال تداولات شهر أبريل، وسط مشتريات عربية، ومبيعات أجنبية.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 0.13% فقط، بمكاسب متواضعة قيمتها 800 مليون جنيه فقط، مغلقا عند 650.7 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق.

وسجلت التداولات خلال الشهر 65.8 مليار جنيه، من خلال التعامل على 10.426 مليون ورقة مالية، من خلال 713 الف عملية.

واقتنصت السندات 62.84% من التداولات، بينما كان نصيب الأسهم 37.16%

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” احتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية المركز الاول على صعيد تعاملات المؤسسات مستحوذة على حصة سوقية قدرها 62.9% وقيم 21.7 مليار جنيه.

يذكر ان شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال شهر ابريل بحصة سوقية بلغت 34.1%.

وذكر تقرير البورصة أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 9.7%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6%، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 3.9%، تلتها شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة 3.8%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “مباشر وبايونيرز وعربية اون لاين والمصرية الكويتية وارقام”، بحصص بين 1.6 و3.7%.

وأنهى مؤشر البورصة الثلاثيني شهر إبريل المنقضي بتراجع نسبته 0.88%، إلى مستوى 10475 نقطة، حيث شهد المؤشر حركة عرضية خلال الشهر بين مستويات 10000 و 10600 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الثلاثيني تراجعا متتاليا خلال أول أسبوعين من أبريل، ثم تحول نحو الصعود في الأسبوع الثالث، وتراجع مجددا بالأسبوع الأخير من الشهر، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.

وبنهاية أول أسبوع من أبريل أغلق المؤشر بتراجع 2.5% مغلقا عند 10303 نقطة، وأنهى الأسبوع الثاني فاقداً 1.56% مغلقا عند 10143 نقطة، وتحول نحو الصعود في الأسبوع الثالث بنسبة 4.5%، منهيا التعاملات عند 10600 نقطة، وفي الأسبوع الأخير للشهر فقد المؤشر 1.18%، عند مستوى 10475 نقطة.

وفي المقابل سجلت باقي مؤشرات السوق حيث سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بواقع 4.5% إلى مستوى 2058 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.18%، مغلقا عند 2974 نقطة.

بلغ نصيب المستثمرون العرب والأجانب نحو 20% من تعاملات البورصة المصرية خلال شهر أبريل المنتهي، مع تباين تحركاتهم بين البيع والشراء.

ووفقا للتقرير الرسمي الصادر عن البورصة المصرية سجلت تعاملات الأجانب ما نسبته 13.1%، بصافي مبيعات 410.7 مليون جنيه، بينما كانت حصة العرب 6.8% من التعاملات بصافي شراء 322.3 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون المحليون 80%.

وسجلت البورصة مكاسب رأسمالية قيمتها 10.8 مليارات جنيه خلال تداولات شهر أبريل، وسط مشتريات عربية، ومبيعات أجنبية.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 0.13% فقط، بمكاسب متواضعة قيمتها 800 مليون جنيه فقط، مغلقا عند 650.7 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق.

وسجلت التداولات خلال الشهر 65.8 مليار جنيه، من خلال التعامل على 10.426 مليون ورقة مالية، من خلال 713 الف عملية.

واقتنصت السندات 62.84% من التداولات، بينما كان نصيب الأسهم 37.16%