هيرميس تفصح عن شراء شركة «رمكو» حصة أسهم بقيمة 60.1 مليون جنيه

هيرميس تفصح عن ارتفاع حصة رمكو للاستثمار إلى 10.5%

أفصحت المجموعة المالية هيرميس القابضة،عن قيام شركة رمكو للاستثمار( EGT ) بشراء 5.2 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 60.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيرميس، فى إفصاح، للبورصة، اليوم الأربعاء، إن نسبة مساهمة رمكو للاستثمار ارتفعت بعد العملية من 9.97% إلى 10.5% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 11.52 جنيه للسهم، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة بأى أطراف مساهمة أخرى (كيانات أو أفراد).

ويبلغ رأس مال المجموعة الحالى( بعد زيادته) 4.6 مليار جنيه موزعًا على 922.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وهى شركة مصرية مقيدة ببورصتي مصر ولندن.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين عدة كيانات أبرزها شركة ،دى اف اى اف جى3 المحدودة بنسبة 12.94%، ار ايه مينا هولدينجز ال ال سي بنسبة 12.33%.

كما يساهم بنك نيويورك ميلون بنسبة 9.11%، إضافة كيانات أخرى وأفراد يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية بتاريخ 12 يوليو الجارى.

هيرميس : الثروة النرويجى خفض حصته أقل من 5% سبتمبر الماضى

وأفصحت هيرميس فى 8 سبتمبر الماضى عن انخفاض حصة صندوق الثروة النرويجى “Norges Bank “ من5.02% إلى 4.99% بعد عملية بيع 260 ألف سهم.،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وبلغ إجمالى قيمة الصفقة 3.6 مليون جنيه، بمتوسط سعر 13.86 جنيه للسهم، ونفذتها شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

كان صندوق الثروة النرويجى قد رفع حصته فى هيرميس (23 يناير 2020) من 4.99% إلى 5.012% تقريبًا، بعد عملية شراء 90 ألف سهم، بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 16.1 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة فاينانشال جروب للسمسرة FBG،وفقا لإفصاح للبورصة آنذاك.

ويعد Norges Bank أكبر صندوق ثروة سيادى فى العالم. تتخطى حجم أصوله تريليون دولار، ويعمل فى 73 دولة حول العالم مستثمرا فيما يزيد على تسعة آلاف شركة،وفقًا للموقع الإلكترونى للبنك.

ويستثمر الصندوق النرويجى في 52 شركة مصرية بإجمالي استثمارت بلغت قيمتها 428 مليون دولار، وفقًا لتحقيق موسع نشرته جريدة المال أبريل 2019.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس فى 13 سوق ناشىء ومبتدىء،عبر أربع قارات حول العالم، كما تغطي خدماتها 75 سوقا من أسرع الأسواق نموًا وجاذبية حول العالم.

وتتخصص المجموعة فى مجالات التمويل غير المصرفي ، مثل خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وغيرها.

هيرميس تدخل مجال البنوك بالاستحواذ على الاستثمار القومى

كريم عوض الرئيس التنقيذي لمجموعة هيرميس القابضة

وشرعت المجموعة منذ يونيو 2020 فى عملية الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار القومى ،وذلك بالتحالف مع صندوق مصر السيادى، وأعلن الطرفين توقيع اتفاقية الاستحواذ فى 21 مايو من العام الجارى(2021).

وانتهت دراسة مكتب برايس واتر هاوس كوبرز إلى تقدير القيمة العادلة للبنك بنحو 1.1 مليار جنيه ،وفقا لملخص الدراسة المرسلة للبورصة المصرية فى 14 أبريل الماضى.

ووافق مجلس إدارة المجموعة على الدراسة، وفوض الرئيس التنفيذى فى استكمال التفاوض والتوقيع على مستندات التعاقد وعقد الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك فى أقرب وقت ممكن.

ونوهت المجموعة إلى أن تنفيذ صفقة الاستحواذ لن تتم إلا بعد استيفاء الشروط المسبقة للتنفيذ، وأهمها موافقة البنك المركزى المصرى.

وحصلت المجموعة والصندوق على موافقة البنك المركزى المصرى فى 24 يونيو 2020 لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لهيرميس إن عملية الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى تأتي فى إطار استراتيجية بدأتها المجموعة منذ عدة سنوات بهدف التحول من بنك استثمار إلى بنك شامل يقوم بتقديم الخدمات المصرفية وغير مصرفية لعملائه.

تقديرات بانتهاء عملية الاستحواذ خلال الربع الثالث من 2021

ومن المقرر أن تعمل جميع أطراف الصفقة على استيفاء الشروط المسبقة المتبقية، على أن يتم إتمام تلك الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2021،وفقا لإفصاح لاحق من هيرميس.

ودخل الصندوق السيادى فى شراكة مع مجموعة هيرميس منذ عامين .ويمتد نطاق الشراكة إلى مجالات مختلفة من بينها الخدمات المالية و التعليم والصحة.

وأفصحت هيرميس فى 30 مارس الماضى عن مشاركة صندوق مصر السيادى فى اكتتاب صندوق التعليم المصرى (المُدار من قِبلها) بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه تقريبًا.

ومن المقرر تنفيذ عملية الاستحواذ على بنك الاستثمار القومى بطريقة الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 5 مليار جنيه، على أن تستحوذ هيرميس على 51% من إجمالى الأسهم.

بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادى على 25% من الأسهم ،وذلك من خلال صندوق فرعى تابع متخصص فى الخدمات المالية والتحول الرقمى، بينما سيحتفظ بنك الاستثمار القومى بحصة 24% بعد زيادة رأس المال.

أسس بنك الاستثمار العربى عام 1974 ،كبنك استثمارى تجارى يعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى،وعرف ساعتها باسم البنك المصرف العربى الاتحادى للتنمية والاستثمار.

ويتوزع هيكل ملكية البنك الحالى ،بين بنك الاسثتمار القومى (يتبع وزارة التخطيط) الذى يستحوذ على 92.2% ،واتحاد الجمهوريات العربية المستحوذ على (7.8%)، وفقا لآخر قوائم مالية صادرة فى 30 يونيو 2020.

ولدى البنك 31 فرع على مستوى الجمهورية (بعضهم مملوك وبعضهم مستأجر)، إضافة إلى فرعين للمعاملات الإسلامية،أحدهما فى القاهرة والآخر فى الاسكندرية.