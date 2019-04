هيرميس تفتتح مقرًا بباكستان بعد استحواذها على ‎IFSL

المال- خاص

أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن افتتاح مقرها الجديد في باكستان بعد إتمام عملية الاستحواذ على شركة Invest & Finance Securities Limited IFSL المتخصصة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، والتي ستعمل تحت اسم «المجموعة المالية هيرميس باكستان». وبذلك تصبح المجموعة المالية هيرميس أول بنك استثمار أجنبي يدخل السوق الباكستانية بصورة مباشرة وأول شركة أجنبية للوساطة في الأوراق المالية تتواجد في السوق المحلية منذ عام 2008.

ويتزامن افتتاح شركة «المجموعة المالية هيرميس باكستان» مع دخول السوق الباكستاني على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يوم 31 مايو الجاري، علمًا بأن السوق الباكستاني سوف يمثل نحو 0.15% من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن باكستان تشهد اهتمامًا متزايدًا من مجتمع الاستثمار الدولي بفضل العوامل الجذابة ومقومات النمو طويلة الأجل التي ينفرد بها السوق المحلي، ومن بينها توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 5% خلال العام الجاري و5.2% خلال عام 2018، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية التي طرحها التعاون الاقتصادي مؤخرًا بين باكستان والصين.

وقال عوض إن الشركة حريصة على المساهمة الفعالة في دعم النمو الاقتصادى وتنمية معدلات الاستثمار الأجنبي في باكستان، وبالتالي بادرت بالاستحواذ على شركة IFSL ثم إعادة اطلاقها كشركة «المجموعة المالية هيرميس باكستان» بعد تطوير النظم التشغيلية ومعايير التوظيف وهيكلة الموارد البشرية للشركة سعيًا لترسيخ مكانتنا كأحد المؤسسات المالية الكبرى في السوق الباكستانية.

وتابع عوض أن هدف الشركة من التوسع في باكستان والأسواق المبتدئة هو تكرار نجاح توسعات المجموعة المالية هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي مطلع الألفية الجديدة، حيث أصبحت الشركة من أبرز الكيانات الرائدة في أسواق المال الخليجية مع ريادتها المستمرة لصفقات أسواق المال وكونها الاختيار الأول كمستشار مالي لكبرى صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف عوض أن توسعات الشركة سوف تساهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية خلال الفترة المقبلة، ومن بينها تنويع مصادر الدخل وكذلك تنمية الإيرادات بالعملة الأجنبية سعيًا لتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.

ولفت أن باكستان كانت الوجهة الأولى لتوسعات المجموعة المالية هيرميس خارج أسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا لتشابه مؤشرات الأداء الاقتصادي بين السوق الباكستاني والمصري الذي يعد المصدر الرئيسي لأعمال المجموعة المالية هيرميس.

وقال إن السوق الباكستاني والمصري يعدو من الاسواق الاستهلاكيةً الضخمة نظراً للقاعدة السكانية الضخمة، فضلًا عن تقارب معدل الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين، وأيضًا تقارب حجم التداول اليومي بالدولار وتقارب هامش عمولات السمسرة، إلى جانب التشابه الكبير في مقومات أسواق الأوراق المالية بكلا البلدين حيث تبلغ مساهمة المؤسسات 40% من إجمالي التداولات اليومية بالسوق الباكستاني، مقابل 36% في السوق المصرية.

ومن جانبه قال على خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن عملية الاستحواذ على شركة IFSL مهدت الطريق لبناء كيان مؤسسي قوي وقادر على المنافسة في السوق الباكستاني تحت قيادة فريق إداري محلي من أكفأ الخبراء. وأوضح أن الشركة الجديدة في إطار اندماجها مع المجموعة المالية هيرميس سوف تركز بصفة خاصة على أنشطة الوساطة والبحوث والترويج وتغطية الاكتتاب من أجل دعم الشركات الباكستانية الراغبة في جذب رؤوس الأموال الاجنبية وكذلك كبار المستثمرين على الساحة الدولية المهتمين بفرص الاستثمار الجذابة في السوق الباكستانية من خلال إحدى المؤسسات الرائدة مثل المجموعة المالية هيرميس. وتابع أن الشركة تعمل خلال العام الجاري على تطوير خدمات الوساطة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية، بما في ذلك خدمات التداول بالهاتف أو عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف خالپي أن تواجدنا المباشر في باكستان سوف يقدم فرصًا فريدة للمؤسسات والشركات الراغبة في اقتناص فرص النمو المتوقع في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الكيان الجديد ستستفيد من المكانة المرموقة التي تحتلها المجموعة المالية هيرميس وما تحظى به من خبرات هائلة وقاعدة ضخمة من العملاء من أبرز المؤسسات والشركات الدولية على مستوى العالم.

يذكر أن شركة «المجموعة المالية هيرميس باكستان» تقدم خدمات الوساطة والبحوث لعملائها من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد، كما تقدم الشركة خدماتها الاستشارية في مجال الترويج وتغطية الاكتتاب لأبرز المؤسسات والشركات الباكستانية ومجموعة من المستثمرين الأجانب، وذلك من خلال فريق عمل يضم 59 موظفًا في المدن الباكستانية الكبرى ومن بينها كراتشي ولاهور.

وقد تم تكليف الخبير البارز مزمل إسلام برئاسة شركة «المجموعة المالية هيرميس باكستان» علمًا بأنه انتقل إلى شركة IFSL (التي استحوذت عليها المجموعة المالية هيرميس في مارس 2017)، من شركة JS Global Capital بعد أن شغل بها العديد من المناصب القيادية ومن بينها نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة تطوير الأعمال ورئيس قسم البحوث.

وأعرب إسلام عن ثقته في قدرة الشركة على اكتساب مكانة رائدة في السوق الباكستاني من خلال الاستعانة بخبرات ونظم المجموعة المالية هيرميس وصدارتها لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب معرفة الإدارة ودرايتها العميقة بمتطلبات السوق المحلي. وأوضح أن المجموعة المالية هيرميس بدأت تجهيزات التوسع في باكستان منذ عام حين قامت بدعوة ما يقرب من 44% من الشركات الباكستانية المرتقب إدراجها بمؤشر مورجان ستانلي باكستان لحضور المؤتمر الاستثماري One on One وهو أبرز ملتقى استثماري تنظمه المجموعة المالية هيرميس. وأضاف إسلام أن الاهتمام القوي بالسوق الباكستاني ونمو التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ بداية العام الجاري سوف يفتح آفاقًا كبيرة للنمو والعديد من الفرص الجذابة للشركة خلال الفترة المقبلة.

وقد شهدت احتفالية إطلاق شركة «المجموعة المالية هيرميس باكستان» بالعاصمة الباكستانية كراتشي الليلة الماضية حضورًا واسعًا من كبار المسئولين ببورصة باكستان وممثلي كبرى الشركات المدرجة والمؤسسات المالية العاملة في السوق الباكستاني الى جانب إدارة المجموعة المالية هيرميس.