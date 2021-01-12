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«هيرميس» تغلق الشريحة الأولى من سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه

ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه لصالح شركات «عامر جروب» و«بورتو جروب» و«قسطلي»
المال - خاص 6:55 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 6:55 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح لإصدار الشريحة الأولى من عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه لصالح شركات «عامر جروب» و«بورتو جروب» و«قسطلي».

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي في الإصدار الأول البالغ قيمته 700 مليون جنيه والمضمون بأرصدة دائنة وأوراق قبض تبلغ قيمتها 911 مليون جنيه من 5 شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لعامر جروب وشركة التمويل العقاري «قسطلي»، علمًا بأن معدل تغطية الشريحة الأولى قد تجاوز حجم الإصدار.

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ومن المقرر إتمام عملية إصدار سندات التوريق على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 شهرًا للشريحة الأولى ومدة استحقاق تصل إلى 36 شهرًا للثانية وتصل إلى 60 شهرًا للشريحة الثالثة.

علمًا بأن الشريحة الأولى حصلت على تصنيف ائتماني AA+ من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA، في حين حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع شركة عامر جروب باعتبارها أحد الكيانات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري.

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وأوضح أن الصفقة الجديدة تأتي عقب الإتمام الناجح لصفقة سندات توريق لصالح مجموعة طلعت مصطفى، ليصل بذلك إجمالي عدد صفقات سندات الدين التي قام بتنفيذها فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بأسواق ترتيب الدين 9 صفقات منذ بداية عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 6 مليار جنيه.

وأضاف جاد أن نجاح الصفقة يعكس قدرة وكفاءة فريق العمل على التوسع بأعمال صفقات التوريق، في ضوء الأهمية المتزايدة التي تحظى بها فئات الأصول بالسوق المصري.

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وتجدر الإشارة إلى الموافقة على برنامج إصدار سندات توريق لصالح 9 شركات مصدرة خلال شهر ديسمبر 2020، والتي تشمل 4 شركات تابعة لعامر جروب، و4 شركات تابعة لبورتو جروب، وشركة قسطلي.

وقد قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور الضامن لتغطية الاكتتاب، مع قيام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ.

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بقلم المال - خاص

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