هيرميس تعلن تفاصيل عملية بيع ضخمة على أسهم فوري بقيمة 1.25 مليار جنيه

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على نحو 73.88 مليون سهم بجلسة الأربعاء، بقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليار جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المالية هيرميس –المستشار المالى للصفقة- إن هذه العملية جرت على أسهم مملوكة لعدد من من المساهمين فى فوري تعادل (4.3%) من إجمالى الأسهم .

وتضم قائمة المساهمين البائعين، صندوق المؤسسة المصرية الأمريكية، لينك هولدكو بي ڨي (هيليوس)، ريسبونسابيليتي للاستثمار، بلاك سبارو للاستثمارات طويلة الأجل (MENA LTV). وفقا لبيان صادر عن هيرميس صباح الأربعاء.

وجرى البيع من خلال عملية طرح ثانوي فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية 80 مليون دولار، ما يعادل حوالى 1.25 مليار جنيه مصرى ،ولعبت هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

هيرميس : الشراكة مع فوري بدأت من 2015 وترسخت بالطرح فى البورصة

مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن إتمام هذه العملية يؤكد الأسس القوية للشراكة بين المجموعة وشركة فوري ومساهميها.

وبدأت الشراكة بين هيرميس وفورى منذ عام 2015، من خلال تقديم خدمات استشارية في صفقة بيع أسهم فوري لتحالف مجموعة من المستثمرين.

وتوطدت تلك الشراكة فى عام 2019، من خلال تولى هيرميس عملية إدارة الطرح العام الأولي لأسهم فوري بالبورصة المصرية عام 2019، ثم عملية الطرح الثانوي والاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة.

وأضاف جاد إن هذه الصفقة تؤكد أيضا القدرات الهائلة التي يحظى بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات تتنوع بين صفقات الأسهم وترتيب الدين والدمج والاستحواذ، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها أسواق المنطقة.

المجموعة المالية نفذت ست صفقات ناجحة خلال العام الجارى

المجموعة المالية هيرميس

واحتلت المجموعة المالية هيرميس المرتبة الثالثة في تنفيذ صفقات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2021.

وتعد هذه الصفقة، والتي تقدر بحوالي 80.0 مليون دولار، السادسة في سلسلة من الصفقات الناجحة التي نفذتها الشركة منذ بداية العام الجارى.

وتشمل الصفقات الستة: إتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال فوري، الإدراج المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، بالإضافة إلى مجموعة من عمليات الطرح العام الأولي فى أسواق إقليمية مجاورة.

فقد نجحت المجموعة فى إدارة عملية الطرح الأولى لشركتى ،ذيب لتأجير السيارات، الخريف لتقنية المياه والطاقة ، في سوق المال السعودي “تداول”، بالإضافة إلى إدارة الطرح العام لشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» بسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

سهم فوري يقفز بنسبة 500% منذ طرحه فى البورصة

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

ويعود تاريخ تأسيس فورى إلى عام 2008، وتوسع نشاطها بشكل ضخم خلال السنوات الماضية لتضم تحت مظلتها الالكترونية حاليا شبكة هائلة من التجار تضم أكثر من 230 ألف متجر ووكيل في 300 مدينة.

وطرحت شركة فورى فى يوليو 2019 حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها بالبورصة، فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين .

وقفز سعر سهم الشركة بنسبة 500% منذ الطرح فى البورصة ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج بسوق المال المصرى خلال تلك الفترة.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه فى مارس 2020، ثم رفعته مرة أخرى فى 23 يونيو 2021 إلى 800 مليون جنيه، عبر اكتتاب جرى تغطيته بمعدل 382.2 مرة .

ارتفاع أرباح الشركة إلى 137 مليون جنيه فى ثلاثة أشهر

لوجو شركة فوري

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 137.1 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 85.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 742.5 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بإيرادات بلغت 549.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.12 جنيه بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنصيب بلغ 0.08 جنيه للسهم بنهاية يونيو 2020 ، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 15 أغسطس الجارى.

فيما كشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 186.2 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 102.9 مليون جنيه خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بإيرادات قدرها 884 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وشرعت فورى خلال الأسابيع الماضية فى شراء حصة كلا من البنك التجارى الدولى وبنك مصر فى شركتها التابعة ( بلس لخدمات البنوك ) بقيمة 32 مليون جنيه تقريبا، وذلك فى إطار مفاوضات مع المساهمين لرفع حصتها من 38% إلى 86% .

وتستعد الشركة خلال الفترة القادمة لدخول سوق الأطعمة الإلكترونى من خلال شراء حصة أقلية فى شركة ” المنيوز” ، أحد أكبر المنصات المتخصصة فى توصيل الأطعمة للمنازل بمصر.