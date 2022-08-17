«هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق «فاليو» بقيمة 532.6 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 532.6 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.

وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية يوم 25 يوليو 2021 للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج.

الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 609.1 مليون جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق، وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق، علمًا بأن الإصدار سيتم على شريحتين بمدد استحقاق تبلغ 12 شهرًا على أن تكون قيمة الشريحة الأولى بقيمة 479.34 مليون جنيه و53.26 مليون للشريحة الثانية.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي – مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس – عن اعتزازها بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق الثانية لشركة «ڤاليو» وذلك بعد نجاح الإصدار السابق وهو الإصدار الأول من نوعه لمنصة تكنولوجيا خدمات مالية تعمل في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL).

وأشارت أن هذا الإصدار من شأنه تعزيز قدرة الشركة على توفير حلول ابتكارية لبرامج وخطط التقسيط التي تقدمها.

وأكدت حمدي أن نجاح الشركة في إتمام العديد من الصفقات المماثلة يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة فريق العمل بقطاع أسواق ترتيب وإصدار الدين وحرصهم على تلبية احتياجات العملاء من خلال توفير الحلول التي تلائم مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية.

واختتمت حمدي أن الشركة تتطلع إلى تقديم أفضل الحلول والبدائل المبتكرة في مجال تمويل الشركات للوفاء بتطلعات العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق، وذلك من خلال باقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي يقدمها فريق العمل الذي يضم نخبة من أكفأ الخبرات والمهارات.

من جانبه أعرب شكري بدير، الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني من برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.

وأوضح أن نجاح ذلك الإصدار يعد بمثابة شهادة على قوة نموذج الأعمال الذي تنفرد به الشركة بالإضافة إلى قدرتنا على الاستفادة من سوق ترتيب وإصدار الدين على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الساحة، مؤكدًا على أن هذه الصفقة ستعزز من المركز المالي للشركة ودعم خطط النمو التي تتطلع الشركة إلى مواصلة تنفيذها.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن الاكتتاب وأمين الحفظ للصفقة، وقام مكتب (Dreny & Partners) بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب (KPMG) بدور المراجع المالي للإصدار.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات في عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وإتمام

الإصدار الأول لسندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال»، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.5 مليون جنيه في شهر سبتمبر من عام 2021.