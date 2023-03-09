هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه.

وتعد «بداية» أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي بالسوق المصري تقدم حلولها التمويلية عبر الوسائل الرقمية وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة التي تعمل تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار، الذي يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه، مضمون بمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح المجموعة المالية هيرميس.

وقد تم طرح السندات على 6 شرائح منها ذات العائد الثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلي:

الشرائح ذات العائد الثابت:

• تبلغ قيمة الشريحة “A” 15.6 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “B” 49.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “C” 84.2 مليون جنيه ومدتها 80 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

شرائح توزع وفقًا لعائدات المحفظة:

• تبلغ قيمة الشريحة “A” 93.0 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “B” 262.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “C” 453.0 مليون جنيه ومدتها 84 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وقالت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن المجموعة بذلت جهود حثيثة على مدار سنوات طويلة في سوق ترتيب وإصدار الدين، وهو ما انعكس على ترسيخ تواجدها في العديد من القطاعات، حيث لعبت دورًا محوريًا في طرح العديد من المنتجات الجديدة للسوق والتي تساهم في تعزيز قدرة الشركات على زيادة رأس المال وتنمية عملياتهم التشغيلية.

وأعربت حمدي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الناجح في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من أوجه التآزر بين أنشطتها ومختلف القطاعات التابعة لها من أجل اغتنام فرص النمو الواعدة، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة التي تستهدف تقديم خدمات مالية شاملة ومميزة للعملاء.

وأشارت حمدي إلى أن إصدار سندات التوريق شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير الذي شهده ذلك الإصدار من جانب المستثمرين وذلك على خلفية النجاح الملحوظ الذي حققه الإصدار الأول، لاسيما وأن شركة «بداية» تتميز بنموذج أعمال قوي ورؤية طموحة تتبلور في إحداث تغيير جذري في سوق التمويل العقاري.

ويأتي ذلك الإصدار عقب إتمام الإصدار الأول لصالح شركة «بداية» بقيمة 651.2 مليون جنيه، وهو الإصدار الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري وبفترات تصل إلى 10 سنوات.

كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام عدة إصدارات لصالح الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة على مدار عام 2022، مثل إتمام الإصدار الثاني لصالح «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 2 مليار جنيه وهو أكبر إصدار سندات توريق يقوم القطاع بإتمامه حتى الآن.

كما نجح في إتمام الخدمات الاستشارية الإصدارين الثاني والثالث لسندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 532.6 مليون جنيه و854.5 مليون جنيه على الترتيب.

ومن جانبه، أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية»، عن اعتزازه بمواصلة جني ثمار نجاح الإصدار الأول الذي شهد إقبالًا كبيرًا من مجتمع الاستثمار على الساحتين الدولية والإقليمية عند طرحه في السوق عام 2022.

وأشاد أبو جندية باستمرار الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على اقتناص فرص النمو التي تنبض بها السوق، حيث تعكف الشركة على تزويد العملاء بباقة من أفضل المنتجات الخدمات عبر تعظيم الاستفادة من أدوات الدين التي تساهم في تنفيذ خطط التوسع الطموحة التي تتبناها الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

كما قام البنك الأهلي المصري (NBE)، والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية، كما قام البنك الأهلي المصري (NBE) بدور أمين الحفظ.

ومن جانبه، قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و(KPMG) بدور مدقق الحسابات.