«هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثاني لبرنامج سندات توريق «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» بقيمة 425 مليون جنيه

أعلنت اليوم الأحد المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركاتها المرتبطة بقيمة إجمالية 425 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 613.5 مليون جنيه تقريبًا لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وذكر بيان وصل “المال” أنه قد تم طرح السندات على 4 شرائح، الأولى والثانية مقسمة على أقساط ثابتة أما الثالثة والرابعة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.

• تبلغ قيمة الشريحة “A” 57.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “B” 42.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “C” 144.5 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “D” 180.6 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بالإنجازات التي حققتها الشركة في أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين، وذلك بفضل قدرتها على توفير فرص الاستثمار الجذابة والتي تلبي مختلف احتياجات العملاء فضلًا عن تعظيم القيمة لشركاء النجاح.

وأضافت أن الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، الذي يعد جزءًا من برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، قد شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المساهمين.

ويأتي ذلك الإصدار في أعقاب نجاح المجموعة المالية هيرميس القابضة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وهي الشركة المصرية الرائدة في حلول التمويل العقاري الإلكتروني وأحد الركائز الرئيسية لمنصة التمويل غير المصرفي التابعة للشركة.

وأكدت حمدي التزام المجموعة المالية هيرميس بطرح أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات السوق، فضلًا عن المساهمة في فتح آفاق جديدة لتنمية عمليات الشركة في المستقبل.

ومن جانبه أعرب وليد ذكي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، عن سعادته بالتعاون مجددًا مع المجموعة المالية هيرميس القابضة بعد الإصدار الأول الناجح من هذا البرنامج.

وليد زكى

وأضاف ذكي أن الإصدار الثاني للشركات التابعة لنا يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة التي تهدف إلى مواصلة التوسع في كل من حجم أنشطتنا وعملياتنا التشغيلية على مستوى البلاد وكذلك قاعدة العملاء، حيث تتطلع الشركة للوصول إلى حلول التمويل المتنوعة التي تعزز قدراتها التشغيلية وزيادة حصتها السوقية في ظل الطلب المتزايد في سوق العقارات المصري.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

ومن ناحية أخرى، قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية وقام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ.

ومن جانبه، قام مكتب “Baker & McKenzie” للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و”KPMG” بدور مدقق الحسابات.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس خلال شهر يونيو 2022 في إتمام إصدار بقيمة 500 مليون جنيه لصالح سندات التوريق لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، والإصدار الأول بقيمة 651.2 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.

كما أتمت المجموعة المالية هيرميس في شهر يناير 2022 الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «مدينة نصر للإسكان» بقيمة 300 مليون جنيه.