هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق «بايونيرز للتنمية العمرانية» بقيمة 292.5 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركاتها المرتبطة بقيمة إجمالية 292.5 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 490.7 مليون جنيه تقريبًا لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، على أن يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.

• تبلغ قيمة الشريحة “A” 41 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ (sf) من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “B” 73.1 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA (sf)1 من شركة (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة “C” 178.4 مليون جنيه ومدتها 7 سنوات وتصنيفها الائتماني A (sf)1 من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية».

وأشارت إلى أن نجاح الإصدار الثالث لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة، فضلًا عن كونه امتداد للنجاحات التي حققتها الإصدارات السابقة من برنامج السندات الذي تبلغ قيمته الإجمالية 3 مليارات جنيه.

وأضافت أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب سلسلة من صفقات ترتيب وإصدار الدين الكبرى التي قامت الشركة بإتمامها خلال العام الحالي، ويشمل ذلك إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة «سيرا للتعليم».

ومع اقتراب عام 2022 من نهايته، أود أن أعرب عن سعادتي بالإنجازات التي حققتها الشركة في أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين دائمة النمو في السوق المصري، ونتطلع إلى مواصلة توفير فرص الاستثمار الجذابة التي تعزز من قدرة شركائنا على تمويل خطط النمو المستهدفة من خلال حلول التمويل الابتكارية المتنوعة عالية القيمة.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

ومن ناحية أخرى، قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية وقام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ.

ومن جانبه، قام مكتب “Baker & McKenzie” للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و”KPMG” بدور مراقب الحسابات.

ومن جانبه أكد وليد ذكي الرئيس التنفيذي لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، إن نجاح الإصدار الثالث يعكس القدرات الفائقة التي تنفرد بها الشركات التابعة لشركة «بايونيرز بروبرتيز» على الصعيدين المالي والتشغيلي، فضلاً عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها ونجحت في تطويرها على مدار سنوات.

وأعرب عن اعتزازه بتعزيز أطر التعاون طويلة الأجل مع المجموعة المالية هيرميس، والاستفادة من قدراتها الهائلة في تسريع خطط النمو المستهدفة للشركة.

وأشار إلى أن الصفقة تعد بمثابة خطوة استباقية في السوق الذي يتسم بعدم الوضوح خلال الفترة الماضية، وهو ما يساهم في الاستفادة من رؤوس الأموال في التوسع بعملياتنا.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة «سيرا للتعليم»، وإتمام الإصدار الثاني بقيمة 425 مليون جنيه من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، والإصدار الأول بقيمة 651.2 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.

والإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «مدينة نصر للإسكان» بقيمة 300 مليون جنيه، والإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.