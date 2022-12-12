«هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثالث لبرنامج سندات توريق «ڤاليو» بقيمة 854.5 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في الشرق الأوسط بقيمة 845.5 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه، وحصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية في يوليو 2021 للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج.

جدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض، وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس.

وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار على شريحة واحدة بفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق الثالثة لشركة «ڤاليو» بما يساهم في تعزيز قدرة المنصة الرائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) على التوسع في أنشطتها وترسيخ تواجدها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية سريع النمو بالسوق المصرية.





وأشارت حمدي إلى أن نجاح برنامج السندات بجميع إصدارته، والذي يعد الأول من نوعه لمنصة تكنولوجيا خدمات مالية تعمل في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، يُعد دليلًا واضحًا على الثقة التي تحظى بها الشركة في السوق والتزامها بتلبية احتياجات العملاء والشركاء، وذلك من خلال باقة الحلول التمويلية عالية الجودة التي تخدم خطط النمو المستهدفة لهم على الساحة المحلية وتساهم في تعظيم القيمة لعملياتهم.

ومن جانبه أعرب شكري بدير الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بالتعاون الناجح مع المجموعة المالية هيرميس حيث تتطلع الشركة إلى الحصول على حلول تمويلية بديلة من أجل تعزيز مركزها المالي وتأمين السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ خطط النمو المستهدفة.

وأشار بدير أن «ڤاليو» تواصل توسيع أنشطتها التشغيلية وشبكة شركائها من التجار في القطاعات والعديد من الأسواق، مؤكدًا أن ذلك الإصدار الناجح يأتي في التوقيت المناسب ليعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المرتفع على الحلول والخدمات التمويلية الميسرة في المنطقة.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات مثل إتمام الإصدار السابع ضمن برنامج إصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه لصالح شركة «سيرا للتعليم»، وإتمام الإصدار الثالث بقيمة 292.5 مليون جنيه من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وكذلك الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 2 مليار جنيه، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 532.6 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري (NBE)، بينما شارك «aiBANK» في عملية الاكتتاب.