هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق «التعمير للتمويل العقاري - الأولى» بقيمة 998.5 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والمبتدئة – نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، العاملة في قطاع التمويل العقاري، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، وقد تم طرح السندات على 6 شرائح، ذات العائد الثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلي:

الشرائح ذات العائد الثابت:

تبلغ قيمة الشريحة “A” 73.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة “B” 186.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة “C” 230.3 مليون جنيه ومدتها 67 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

شرائح توزع وفقًا لعائدات المحفظة:

تبلغ قيمة الشريحة “A” 91.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة “B” 203.4 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة “C” 213.6 مليون جنيه ومدتها 78 شهرا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإضافة شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى» إلى قاعدتنا المتنامية من الشركاء، فسوف تساهم المجموعة في ترسيخ تواجد «الأولى» في قطاع العقارات سريع النمو وذلك عبر تنفيذ خطط النمو والتوسعات المنشودة.

وأضافت حمدي أن سوق إصدار سندات التوريق المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ولذلك تسعى المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة في مساعدة المستثمرين على اقتناص فرص النمو الواعدة التي ينبض بها ذلك السوق، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل البديلة عالية القيمة للعملاء الراغبين في زيادة رأس المال وتعزيز السيولة النقدية.

وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» بقيمة 292.5 مليون جنيه.

كما نجحت الشركة في إتمام الإصدارين السادس والسابع بقيمة 170 مليون جنيه و200.6 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وتمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.

كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.61 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» وهو الإصدار الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصرية.

ومن جانبه، أعرب أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، عن سعادته بنجاح أول إصدار لسندات توريق للشركة، وذلك بفضل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأشار عبد الحميد إلى أن هذا الإصدار يعد بمثابة نقطة الانطلاق لمزيد من الصفقات الأخرى الناجحة مع المجموعة المالية هيرميس والتي سيعود مردودها الإيجابي لكلا الطرفين. وأضاف عبد الحميد أن ذلك الإصدار سوف يساهم في تعزيز أنشطة وعمليات الشركة في السوق لتواصل مسيرتها الناجحة التي انطلقت منذ 20 عامًا من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة للعملاء ومساعدتهم على التوسع في السوق العقاري.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، وتولى مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مدقق الحسابات.

وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BDC) بدور ضامن التغطية، وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور أمين الحفظ أيضًا.