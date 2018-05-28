هيرميس تعتزم جذب رؤوس أموال للمساهمة فى قطاع التعليم

المال –خاصأكد كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة المجموعة المالية هيرميس، أن الشركة تخاطب مستثمرين أجانب للدخول معها فى استثماراتها بقطاع التعليم، والمفترض أن تصل قيمتها الى 300 مليون دولار خلال 5 سنوات. وتابع سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير المدارس التى تم ا

المال –خاص

أكد كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة المجموعة المالية هيرميس، أن الشركة تخاطب مستثمرين أجانب للدخول معها فى استثماراتها بقطاع التعليم، والمفترض أن تصل قيمتها الى 300 مليون دولار خلال 5 سنوات.

وتابع سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير المدارس التى تم الاتفاق على الاستحواذ عليها بالتعاون مع مؤسسة جيمس للتعليم.

وأعلنت هيرميس اليوم اتفاق منصة الاستثمار المباشر التابعة لها مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستحواذ على محفظة مدارسها فى الرحاب ومدينتى بقيمة مليار جنيه، على أن تتولى مؤسسة جيمس للتعليم تشغيل وإدارة المدارس، بصفتها الشريك التعليمى الحصرى للمجموعة المالية هيرميس.

وقال موسى إن هيرميس تركز على الاستثمار فى قطاعات معينة مع شركاء فنيين على درجة عالية جدا من الخبرة في المجال، وذلك بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

وتابع أن شركته مهتمة بمشروعات التعليم التي تطلقها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وقال إن هذا الامر ستتم دراسته خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن أنه جار دراسة مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر للوقوف على إمكانية الدخول فيها.