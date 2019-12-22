«هيرميس» تطلب رخصة إنشاء شركة تصكيك من هيئة الرقابة المالية

علمت «المال» أن شركة المجموعة المالية هيرميس تقدمت لهيئة الرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة تأسيس شركة تصكيك، لتكون ثانى شركة تنالها فى السوق المحلية بعد ثروة كابيتال.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الشركة ستوظف الرخصة المرتقبة فى خدمة عملاء المجموعة المالية هيرميس الراغبين فى خوض هذه التجربة، مشيرة إلى أن أول عملية ستنفذها هى إصدار صكوك لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تفوق المليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، أتمت المجموعة المالية عملية إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليون جنيه، كشريحة أولى من الإصدار البالغة قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية.

وأضافت المصادر أن المكتتبين فى الشريحة الأولى يتضمنون بنك مصر وشركة مصر كابيتال وأيضاً الصناديق النقدية المدارة بواسطة شركة أزيموت لإدارة الأصول، بجانب شركة استثمار خليجية شهيرة، والتى بدورها استحوذت على جزء كبير من الإصدار، وتعتبر تلك هى المرة الأولى لجذب رؤوس أموال خارجية للاكتتاب فى أدوات الدين للشركات المصرية.

وأوضحت أن شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية لجأت لعملية إصدار سندات لتنويع مصادر تمويل أعمالها، بدلا من الاعتماد على مصدر واحد يتمثل فى البنوك، وسيتم طرح باقى شرائح برنامج السندات وفقا لاحتياجاتها التمويلية.

وكشفت المصادر أن المجموعة المالية هيرميس تعمل على إدارة عمليتى توريق جديدتين منتظر تنفيذهما فى النصف الأول من العام المقبل.

وتأتى عملية طرح السندات قصيرة الأجل لذراع السمسرة فى أعقاب إتمام عملية توريق قصيرة الأجل لشركة بريميوم إنترناشيونال، وهى أول عملية من نوعها فى السوق المصرية منذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالى والمنسق الأوحد للصفقة، كما قام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانونى، إضافة إلى قيام شركة KPMG بدور المراجع المالى للصفقة.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أوضحت فى بيان سابق لها أن حجم إصدارات السندات فى السوق المحلية يتجاوز 18 مليار جنيه خلال عام 2019.

وشهد العام الجارى طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية على شريحتين بقيمة 6 و4 مليارات جنيه، فضلا عن طرح الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة بريميوم لخدمات الدفع وتحت إدارة المجموعة المالية هيرميس.