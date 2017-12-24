هيرميس تسعى لرفع نسبة الأنشطة غير المصرفية من الأرباح إلى 50%

خالد بدر الدين:

أعلن كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس المصرية أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط اليوم الأحد إن الشركة تستهدف رفع نسبة الخدمات المالية غير المصرفية من الأرباح إلى 50 % خلال عام 2020-2021.

وقال الرئيس التنفيذي كريم عوض في لقاء مع الصحفيين بمقر الشركة تدير أصولا بنحو 5 مليارات دولار داخل مصر وخارجها إن الخدمات المالية غير المصرفية ستمثل أكثر من 10 % من أرباح المجموعة خلال العام الجارى وإن الشركة ستبدأ في تقديم نشاط التخصيم في الربع الأول من 2018 وأنها تسعى لدخول مجالي التمويل العقاري والتأمين خلال عام إلى عامين وأنه يرى أن السوق المصرية أكبر سوق يستطيع فيها المستثمرون تحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة“.



وذكرت وكالة رويترز إن أرباح شركة هيرميس بعد الضرائب وحقوق الأقلية قفزت إلى 990.724 مليون جنيه (55.47 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل خسارة 47.537 مليون خلال نفس الشهور من العام الماضى.

بدأت هيرميس التى تعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأمريكا فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال نشاط التأجير التمويلي في 2015 للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية.



وتشمل المجالات المالية غير المصرفية التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وهو معاملة مالية تبيع الشركة فيها ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها.

ومن ناحية أخرى قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس في اللقاء مع الصحفيين إن الشركة تسعى لدخول السوق النيجيرية في 2018، وذلك من خلال تقديم خدمات السمسرة والوساطة في الأوراق المالية.



وأكد مصطفى جاد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج في هيرميس خلال اللقاء إن الشركة تتوقع إدارة ثلاثة طروح أولية في مصر خلال 2018 أحدها في القطاع البنكي واثنان بالقطاع الصناعي وأن هيرميس تتفاوض على إدارة طرحين آخرين في بورصة مصر خلال العام المقبل.



ويتوقع جاد طرح جزء من أسهم بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، في بورصة مصر في الربع الأخير من 2018 وإدارة طرح أو طرحين في الإمارات العربية المتحدة خلال 2018، كما أن الشركة نفذت 10 طروح أولية وثانوية بالمنطقة العربية في 2017 بقيمة 2.9 مليار دولارمن بينها ستة طروح أولية وأربعة طروح ثانوية.

تم قيد أسهم بنك القاهرة في بورصة مصر خلال فبراير الماضي، وتقدم هيرميس وإتش.إس.بي.سي المشورة في عملية الطرح في حين يتولى بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح.