هيرميس تسعى لإدارة مشروعات طاقة متجددة في مصر

خالد بدر الدين:أعلن بكر عبد الوهاب رئيس قطاع الاستثمار في الطاقة في المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إن المجموعة تسعى لإدارة مشروعات طاقة متجددة بقدرة تتراوح بين 400 و500 ميجاوات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.وذكرت وكالة رويترز إن نشاط هيرميس يتركز في

خالد بدر الدين:

أعلن بكر عبد الوهاب رئيس قطاع الاستثمار في الطاقة في المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إن المجموعة تسعى لإدارة مشروعات طاقة متجددة بقدرة تتراوح بين 400 و500 ميجاوات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكرت وكالة رويترز إن نشاط هيرميس يتركز في قطاع الطاقة المتجددة حاليا في أوروبا من خلال شركة فورتكس المتخصصة في الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة.

وقال عبد الوهاب في مقابلة مع وكالة رويترز: “نفكر في تأسيس شركة قابضة لإدارة مشروعات طاقة مثل فورتكس لكن في مصر… نسعى لإدارة مشروعات بقدرة بين 400 و500 ميجاوات خلال عام إلى ثلاثة أعوام برؤوس أموال لا تقل عن 250 مليون دولار من المستثمرين كما نفعل في فورتكس من خلال الاستحواذ على حصص من المشروعات”.

”وأضاف: ” قد نصل إلى 1000 ميجاوات على المدى المتوسط في مصر حتى عام 2020 برؤوس أموال 500 مليون دولار من المستثمرين وهذا بخلاف القروض المتوقعة… المحطات نفسها التي نريد الاستثمار فيها سيتم إنشاؤها في الربع الأول من 2018 ونتوقع بدء التشغيل في 2019″.

وتسعى مصر لأن تغطي الطاقة المتجددة نحو 20 % من احتياجاتها السنوية من الكهرباء بحلول عام 2020 يعمل في مصر أكثر من 25 مطورا على مشروعات جديدة في الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بطاقة تصل إلى نحو 1.4 جيجاوات. وستبدأ أعمال الإنشاءات بين فبراير ومارس القادمين.

وأكد عبد الوهاب: “أن مجموعته لن تشتري بنفسها بل ستدير (المشروعات) لحساب مستثمرين آخرين وقد يكون لدينا حصة صغيرة كما نفعل في فورتكس. ندرس كيفية العمل الآن سواء من خلال تأسيس صندوق أو شركة قابضة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر”.

ويتوقع عبد الوهاب أن يكون الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر جذابا للمستثمرين من مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الماليين من الخليج وآسيا و أن تكون هناك مفاوضات مع المطورين في مصر خلال 2018 يليها توقيع مذكرات تفاهم مع بعض المطورين لمشروعات الرياح والطاقة الشمسية في مصر خلال نفس العام على أن يعقب ذلك جذب أموال المستثمرين من الخليج وآسيا.

