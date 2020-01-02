«هيرميس» تستحوذ على %13 من تعاملات الأفراد فى 2019

تصدرت هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة فى عام 2019 من حيث تعاملات الأفراد، واستحوذت على حصة تقدر بنحو %13.4 تعادل 28.704 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى تعاملات المستثمرين الأفراد فى البورصة المصرية «السوق الرئيسية – بورصة النيل- خارج المقصورة» نحو 214.245 مليار جنيه.

فى مركز الوصافة جاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة بتداولات قيمتها 12.132 مليار جنيه بحصة سوقية %5.7 وثالثة حلت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بصفقات تقدر بنحو 11.939 مليار ونسبة %5.6 من السوق.

وجاءت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز الرابع، بقيمة 9.867 مليار جنيه وحصة سوقية %4.6 وخامسة حلت «عربية أونلاين» بتعاملات قيمتها 9.257 مليار ونسبة %4.3.

وفى المرتبة السادسة سجلت «فاروس» تداولات بقيمة 9.145 مليار جنيه وحصة سوقية %4.3 تلتها «نعيم» للوساطة فى الأوراق المالية بنحو %3.2 من السوق تمثل تداولات للأفراد بقيمة 6.958 مليار جنيه. وحلت شركة مباشر بالمركز الثامن عبر تداولات قيمتها 6.469 مليار جنيه وحصة سوقية %3 ومن خلفها جاءت «بلتون» بقيمة 6.372 مليار ونسبة %3 من السوق، وفى المرتبة العاشرة حلت «شعاع» لتداول الأوراق المالية بقيمة 4.891 مليار جنيه بحصة %2.3