هيرميس تستثمر 300 مليون دولار في قطاع التعليم

خالد بدر الدينأعلن كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في المجموعة المالية "هيرميس" المصرية -أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط- أن مجموعته ستستثمر 300 مليون دولار بقطاع التعليم مع جيمس الإماراتية في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.وأبلغ موسى، وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، في

خالد بدر الدين

أعلن كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في المجموعة المالية “هيرميس” المصرية -أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط- أن مجموعته ستستثمر 300 مليون دولار بقطاع التعليم مع جيمس الإماراتية في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأبلغ موسى، وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، في مقابلة عبر الهاتف: “خلال الشهرين المقبلين سنقوم بأول استثمار لنا في التعليم بمصر.. سنستحوذ على أربع أو خمس مدارس بنهاية سبتمبر، هذا ما نخطط له”.

يأتي حديث موسى مع رويترز، بعدما أعلنت المجموعة يوم الأحد في بورصة مصر توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع جيمس للتعليم الإماراتية لتدشين أكبر منصة استثمارية تستهدف مجال التعليم الأساسي في مصر.

وتهدف هيرميس من الاتفاقية إلى إنشاء محفظة متميزة من المدارس الخاصة (اللغات والدولية) بأبرز المدن المصرية على مدار السنوات الخمس المقبلة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر الدراسي.

وقال موسى: “سنقوم بالاستحواذ على مدارس قائمة بالفعل بجانب إنشاء مدارس جديدة… سنركز في البداية على القاهرة والإسكندرية ثم ندخل إلى محافظات أخرى”.

وأضاف: “سنتوسع بقوة في مجال التعليم بمصر. لدينا سنويا 600 ألف طالب جديد يحتاجون إلى مدارس. هناك 21 مليون طالب في سوق التعليم بمصر، و90 بالمئة من المدارس في مصر حكومية وعشرة بالمئة منها خاصة، لذا نتوقع إمكانات قوية في ذلك القطاع”.

تأسست مجموعة جيمس للتعليم الإماراتية عام 1959، وهي واحدة من أكبر مجموعات إدارة المدارس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأمريكا.