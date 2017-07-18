هيرميس تستثمر 21.5 مليون دولار في FIM

الصفقة تأتي في إطار إستراتيجية المجموعة لتنمية الأصول المدارةمصطفى طلعت:أعلنت شركة "إي أف جي" هيرميس الإمارات المحدودة - إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة - عن الدخول في اتفاقية نهائية لاستثمار 21.5 مليون دولار في شركة "Frontier Investment Management Pa

الصفقة تأتي في إطار إستراتيجية المجموعة لتنمية الأصول المدارة

مصطفى طلعت:

أعلنت شركة “إي أف جي” هيرميس الإمارات المحدودة – إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة – عن الدخول في اتفاقية نهائية لاستثمار 21.5 مليون دولار في شركة “Frontier Investment Management Partner Ltd) “FIM) والتي تدير أصولا قيمتها 1.6 مليار دولار.

وتسعى “هيرميس” خلال فترة 6 أشهر المقبلة إلى طلب موافقة عملائها لدمج الأصول والمحافظ المالية الإقليمية المدارة من قبل المجموعة في شركة “FIM ” على أن يستثنى من ذلك الأصول المدارة بالسوق المصرية، وذلك من أجل تحقيق التعاون والاندماج المستهدف بين الكيانين.

وفي هذا السياق، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الاستثمار في شركة “FIM ” يأتي في إطار إستراتيجية الشركة لتنمية قاعدة الأصول المدارة، عبر الاستفادة بالخبرات والكفاءات البارزة إقليميًا، مع مواصلة العمل على تنويع باقة المنتجات لتنفيذ التوسعات المخططة في الأسواق المبتدئة.

وأشار عوض إلى أن النمو الذي تشهده أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضًا الأسواق المبتدئة سيصاحبه زيادة إقبال المؤسسات المالية وبالتالي تزايد الطلب على مديري الأصول من ذوي الخبرة الراسخة والتواجد المباشر والدراية العميقة بتلك الأسواق.

وأوضح أنه على قناعة تامة بأن الاستثمار في شركة “FIM ” سوف يساهم في ترسيخ ريادة المجموعة المالية هيرميس، باعتبارها الاختيار الأفضل لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار المتنوعة لكبار المستثمرين المهتمين بفرص الاستثمار الجذابة في تلك الأسواق.

وبمقتضى تنفيذ الاتفاقية سوف تمتلك المجموعة المالية هيرميس، حصة 50% من أسهم شركة “FIM ” على أن يحتفظ بحصة 50% المتبقية هادي بن ملوكة مؤسس ورئيس الشركة، وسيستمر فريق إدارة “FIM ” بالتمتع باستقلاليته مع استمرار هادي بن ملوكة في منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وتتطلع شركة “FIM ” إلى مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها الحالية لتعظيم العائد الاستثماري لعملائها من المؤسسات المالية، وبالإضافة إلى ذلك أبدى مساهمو الشركة رغبتهم في دراسة واستحداث نظم الحوافز والمكافآت طويلة الأجل سعيًا إلى ضمان توافق المصالح بين جميع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز قدرة الشركة في حفاظ على الكوادر الرئيسية بفريق العمل.

وستنضم “FIM ” إلى قطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، إلى جانب شركة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية (EPMGوشركة هيرميس لإدارة الصناديق HFM) وشركة (ڨورتكس) وصندوق استثمارات الرعاية الصحية (Rx Healthcare).

وسوف تحتفظ “FIM “بعلامتها التجارية الحالية مع استقلالها في إدارة المحافظ الاستثمارية بأسواق المال الإقليمية وأيضًا الأسواق المبتدئة. وسوف تقدم المجموعة المالية هيرميس الدعم اللازم إلى “FIM ” – بما في ذلك توفير رأس المال المؤسس (Seed Capital) لتنفيذ خطة أعمالها.

ومن جهته، قال كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن “FIM ” تحظى بنموذج أعمال فريد في مجال إدارة الأصول ولديها سجل إنجازات مشرف في تحقيق العائدات الاستثمارية الجذابة.

وأعرب عن اعتزازه بهذا الاستثمار الجديد الذي وجدت المجموعة المالية “هيرميس” من خلاله شريكاً قويًا ممثل في فريق العمل “FIM ” ومؤسسها بن ملوكة.

وأكد أنه يتطلع إلى العمل مع “FIM ” لمواصلة تطوير المزايا التنافسية لها، مع إتاحة باقة منتجاتها الحالية إلى قاعدة عملاء المجموعة المالية هيرميس من المؤسسات المالية الرائدة على الساحة الإقليمية والدولية.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، أعرب هادي بن ملوكة رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ “FIM”، عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس، باعتبارها واحدة من المؤسسات المالية الأكثر عراقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الشراكة الجديدة سوف تضيف دعمًا مؤسسيًا قويا لـ “FIM ” فضلاً عن تنمية أعمال الشركة من خلال التواجد الإقليمي الهائل التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس، والتي توسعت مؤخرًا إلى الأسواق المبتدئة.

وأشاد بكفاءة واحترافية فريق إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، وهو ما يعد إضافة لخبرات جديدة إلى نموذج أعمال الشركة في الوقت الذي نسعى فيه إلى تنفيذ بعض خطط النمو المختارة خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن “FIM ” قد حصلت على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) تمهيدًا لتنفيذ هذه الصفقة، وسوف تثمر هذه الاتفاقية عن نمو قاعدة الأصول التي تديرها المجموعة المالية هيرميس لتصل إلى 4.5 مليار دولار.