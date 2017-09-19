هيرميس تدير طرح بى بى آى بالتحالف مع سيجما

مصطفى طلعتعلمت «المال» أن شركة «بى بى آى بارتنرز» القابضة – «بلتون كابيتال» سابقا – اتفقت مع المجموعة المالية «هيرميس»، على إدارة طرحها المزمع فى البورصة بالتحالف مع شركة «سيجما كابيتال» التى تم تعيينها خلال فترة سابقة.وكانت

مصطفى طلعت

علمت «المال» أن شركة «بى بى آى بارتنرز» القابضة – «بلتون كابيتال» سابقا – اتفقت مع المجموعة المالية «هيرميس»، على إدارة طرحها المزمع فى البورصة بالتحالف مع شركة «سيجما كابيتال» التى تم تعيينها خلال فترة سابقة.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية قد وافقت فى يوليو 2015، على قيد أسهم شركة «بى بى آى بارتنرز» القابضة للاستثمارات المالية، برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 584.46 مليون جنيه، موزعًا على 58.44 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بجدول قيد الأوراق المالية.

وقالت مصادر قريبة الصلة من الطرح، إن «بى بى آى بارتنرز» قررت تعيين المجموعة المالية «هيرميس» بجوار «سيجما» لضمان تحقيق أكبر معدلات تغطية، متوقعة الانتهاء من إجراءاته مطلع العام المقبل، علما بأن الحصة التى سيتم طرحها ستتراوح بين 25 و%30 من رأسمال الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن شركة «جرانت ثورنتون» للاستشارات المالية تتولى تحديد القيمة العادلة، وأنها قاربت على الانتهاء من الفحص المالى، فيما يتولى مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية مهام المستشار القانونى للطرح.

وأوضحت المصادر أن الشركة ستتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات القيمة العادلة فور الانتهاء منها، على أن يتبع ذلك التقدم للبورصة لإعداد مذكرة الطرح.

وتابعت أن الغرض من الطرح هو تمويل توسعات خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها استكمال أنشطة شركة «ابتكار» للتمويل الاستثمارى التى تم تأسيسها مؤخراً، بالإضافة لاقتناص فرص بقطاعى الطاقة والعقارات.

وتضم محفظة استثمارات الشركة كلًا من «ابتكار للتمويل الاستثمارى»، و«توتال مصر»، و«مدينة نصر للإسكان»، و«بجسكو – الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية»، و«جيزة سيستمز»، و«مركز القاهرة لأمراض الكلى»، و«بيو فارما إيجيبت»، و«الإسماعيلية للاستثمار العقارى».

وفى العام الماضى، تحالفت مجموعة «دايكن الصناعية» اليابانية مع شركة بى بى آى بارتنرز لتأسيس شركة «دايكن إيجيبت» للتكييفات، كمشروع مشترك فى مصر، ينتظر أن يتم استخدامه كمنصة للتوسع المستقبلى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.