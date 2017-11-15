هيرميس تدير طرحي الشرقيون ويونيون إير في 2018

منى عبدالباري علمت المال إن المجموعة المالية هيرميس ستقوم بإدارة طرحين جديدين العام المقبل أحدهما؛ بقطاعي البتروكيماويات، والآخر بقطاع الأجهزة الإليكترونية، وذلك بالتزامن مع مباشرة طرح بنك القاهرة المعلن عنه سابقا. وقالت مصادر مطلعة إن هيرميس ستقوم بإدارة طرح الشركة العالمية لصناعة التكييف والأجهز

منى عبدالباري

علمت المال إن المجموعة المالية هيرميس ستقوم بإدارة طرحين جديدين العام المقبل أحدهما؛ بقطاعي البتروكيماويات، والآخر بقطاع الأجهزة الإليكترونية، وذلك بالتزامن مع مباشرة طرح بنك القاهرة المعلن عنه سابقا.

وقالت مصادر مطلعة إن هيرميس ستقوم بإدارة طرح الشركة العالمية لصناعة التكييف والأجهزة الكهربائية “يونيون إير جروب” بالبورصة في النصف الأول من العام المقبل، بينما سيتم طرح شركة الشرقيون للبتروكيماويات في النصف الثاني من من نفس العام.

وتضم (يونيون اير جروب) 14 شركة 7 صناعية و7 تجارية علاوة على عدد من الشركات ومكاتب التمثيل الموجودة بالخارج وعددها 3 مكاتب.

وتمتلك يونيون آير مصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة 6 أكتوبر باستثمار مصري سعودى مشترك قيمته 1.40 مليار جنيه. وبلغت مبيعات يونيون إير العام الماضي 4.5 مليار جنيه، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤول بالشركة.

وقامت يونيون إير مؤخرا بإجراء عملية إعادة هيكلة إدارية لها للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، تمهيدا لعملية الطرح بسوق المال.

وتعد شركة الشرقيون للبتروكيماويات الواقعة بالمنطقة الصناعية بالسويس وتأسست عام 2001 هى المنتج المحلى الوحيد لمادة البولى بروبلين المستخدمة فى انتاج البلاستيك، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنعها 160 ألف طن سنويا.

وتستحوذ شركة كاريون القابضة على حصة حاكمة بالـ”الشرقيون” منذ عام 2013 بعد شراء حصص عدد من المساهمين، وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس، وشركته النساجون الشرقيون.

وعاودت “الشرقيون” الإنتاج بمصنعها الكائن بالسويس العام 2015، وذلك عقب إغلاقه التام في عام 2011 بسبب خسائرها من رسوم الإغراق التي تم فرضها على واردات البولي بروبلين عام2008 .

يشار إلى أن هيرميس تباشر حاليا بالتعاون مع بنك “اتش اس بي سي” عملية طرح بنك القاهرة المقرر لها النصف الأول من العام القادم، والتي تتضمن تخارجًا جزئيًا للحكومة من هيكل ملكيته، وزيادة رأسماله البالغ 2.25 مليار جنيه.

وكانت مصادر قالت لـ”المال” سابقا إن الحصة التي سيتم طرحها من البنك ستتراوح بين 25 و35% من رأس المال.

ويأتي طرح “بنك القاهرة” في إطار خطة الحكومة لطرح حصص من شركات تابعة لها لجذب نحو 12 مليار جنيه لتحسين وضع الاقتصاد.

ويستحوذ البنك على حصة سوقية بنحو 22% في تمويل المشروعات متناهية الصغر، و15% من إجمالي العملاء النشطين بالسوق.

وكانت المجموعة المالية العام الحالي قامت العام الحالي بإدارة طرحين اشركة دايس للملابس الجاهزة، وراية لمراكز الاتصال، كما تولت دور المستشار المالي لعملية تخارج صندوق أستثمار اكتيس البريطاني للتخارج من شركة إيديتا للصناعات الغذائية.

