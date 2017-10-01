بورصة وشركات

هيرميس تخطف صدارة السمسرة لشهر سبتمبر

  مصطفى طلعتخطفت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات الوساطة المالية في شهر سبتمبر المنقضي، لتزيح شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية عن المركز الأول الذي تصدرت به المشهد لشهرين متتالين.وحققت "هيرميس" قيم تداولات بلغت 4,02 مليار جنيه تمثل حصة سوقية 10.3%، إحتلت به
1 أكتوبر، 2017 1 أكتوبر، 2017

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مصطفى طلعت

خطفت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات الوساطة المالية في شهر سبتمبر المنقضي، لتزيح شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية عن المركز الأول الذي تصدرت به المشهد لشهرين متتالين.

وحققت “هيرميس” قيم تداولات بلغت 4,02 مليار جنيه تمثل حصة سوقية 10.3%، إحتلت بها المركز الأول، فيما جاءت شقيقتها الكبرى المجموعة المالية للسمسرة بالمركز الثاني بتداولات 3,2 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 8.4%.

وإبتعدت “التجاري الدولي” إلى المركز الثالث بعد أن إقتنصت حصة سوقية قدرها 8.3%، بقيم تداولات 3,2 مليار جنيه.

وسجلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بقيمة تداولات 2,1 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.5%.

وجاءت فاروس لتداول الأوراق المالية في المرتبة الخامسة، بقيم تداولات بلغت 2,1 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.4 ٪.

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