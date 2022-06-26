«هيرميس» تخطط لإضافة «التخصيم الاستهلاكى»

قال طلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة «هيرميس للحلول التمويلية» إنها تعتزم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة لمزاولة نشاط التخصيم الاستهلاكى.

وأضاف أن تلك الرخصة ستتيح لشركته مزاولة نشاط التخصيم الاستهلاكى من خلال ذراع التخصيم التابع لمجموعة «هيرميس للحلول التمويلية» بغرض تمويل المؤسسات ، وهو ما يختلف عن طبيعة عمل «فاليو» التابعة للشركة الأم .

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن شركته تعتزم مخاطبة «الرقابة المالية» للحصول على موافقتها لإضافة النشاط، عقب عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة قريبا.

وأوضح أن شركته سيتركز نشاطها من خلال رخصة التخصيم الاستهلاكى على قطاع التعليم فى مرحلة العمل الأولى على أن يتم التوسع فى باقى القطاعات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه على صعيد حجم المحفظة المستهدف فسيتم تحديدهُ عقب عرض الأمر على مجلس الإدارة والوصول إلى مرحلة متقدمة فى الحصول على موافقة الجهات الرقابية لممارسة النشاط.

العياط: نعتزم منح 4 مليارات جنيه خلال 2022

على جانب آخر، أكد «العياط» أن شركته منحت تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الفترة منذ بداية العام وحتى الوقت الحالى، فيما تُخطط لمنح 4 مليارات جديدة خلال الفترة المتبقية من 2022.

وقال إنه متوقع أن تصدر شركته برنامج التوريق الخاص بها للعام الجارى خلال شهرين بقيمة 2.5 مليار جنيه.

كانت «هيرميس للحلول التمويلية» أصدرت سندات توريق خلال 2021 بقيمة 790 مليون جنيه، وذلك بشكل مقسم على 3 شرائح.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع العقارات يُشكل حوالى %40 من محفظة الشركة، يليه التعليم، ثم الصحة، فالمقاولات، وتخطط لإضافة قطاع النقل واللوجستيات وفقًا لتصريحات سابقة نشرتها «المال».