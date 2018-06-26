هيرميس تحدد مواعيد استحقاق الزيادة فى الأسهم المجانية لرأس المال

رجب عزالدينقررت المجموعة المالية هيرميس توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأس المال بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم أصليين وذلك بالنسبة لحاملى السهم حتى جلسة 11 يوليو المقبل.وأضافت الشركة فى بيان مرسل للبورصة المصرية إن توزيع الأسهم سيتم بمراعاة جبر الكسور لصغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر ح

رجب عزالدين

قررت المجموعة المالية هيرميس توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأس المال بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم أصليين وذلك بالنسبة لحاملى السهم حتى جلسة 11 يوليو المقبل.

وأضافت الشركة فى بيان مرسل للبورصة المصرية إن توزيع الأسهم سيتم بمراعاة جبر الكسور لصغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على الزيادة.

ومن المقرر نشر اعلان التوزيع المجانى لزيادة رأس المال مفصلا بجريدتى المال والبورصة غدا الأربعاء الموافق 27 يونيو وفقا للبيان .

ووافقت عمومية الشركة فى 6 مايو الماضى على تحويل 768.6 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني إلى حساب زيادة رأس المال موزعة على 153.7 مليون سهم مجانى مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر من 3 مليار جنيه إلى 3.87 مليار جنيه تقريبا.

وأعلنت الرقابة المالية فى 3 ابريل الماضى عن تلقى نموذ نموذج إفصاح هيرمس القابضة؛ بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر .

وسجلت هيرمس صافى ربح قدره 1.25 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 1.49 مليار جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 3.07 مليار جنيه، موزعا على 614.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.