هيرميس تحافظ على صدارة تعاملات السمسرة في أكتوبر

مصطفى طلعت: حافظت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، للشهر الثانى على التوالى، على صدارة ترتيبت تعاملات شركات السمسرة، عن شهر أكتوبر المنقضي. ووفق تقرير صادر عن البورصة، استحوذت هيرميس على حصة سوقية بلغت 10.1%، وتداولات بقيمة 6.2 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 2.4 مليون ورقة مالية. وبالمثل

مصطفى طلعت:

حافظت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، للشهر الثانى على التوالى، على صدارة ترتيبت تعاملات شركات السمسرة، عن شهر أكتوبر المنقضي.

ووفق تقرير صادر عن البورصة، استحوذت هيرميس على حصة سوقية بلغت 10.1%، وتداولات بقيمة 6.2 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 2.4 مليون ورقة مالية.

وبالمثل، استقرت وصيفتها شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية، في المرتبة الثانية، بحصة سوقية بلغت 4.7 مليار جنيه، بتنفيذ 347 مليون ورقة مالية.

وأحتل الترتيب من الثالث إلى العاشر كل من شركات التجاري الدولي وبلتون وبايونيرز وفاروس ونعيم ومباشر وأرقام وسيجما لتداول الأوراق المالية، على التوالي.