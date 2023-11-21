«هيرميس» تحافظ على صدارة ترتيب شركات السمسرة بنهاية تعاملات البورصة اليوم

تمكنت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية من الحفاظ على صدارتها لترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، محققة حصة سوقية بلغت 20.9%، بقيمة تداول 1.35 مليار جنيه، ونفّذت حوالى 11.6 ألف عملية لصالح 250.8 مليون ورقة مالية.

مباشر والتجاري الدولي بالمركزين الثاني والثالث خلال تعاملات البورصة اليوم

وجاءت “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات وصيفًا في المركز الثاني، بحصة سوقية 7.7%، وبقيمة تداول بلغت 496.98 مليون جنيه، ونفّذت حوالي 16.8 ألف عملية على 281.99 مليون ورقة مالية.

في حين احتلت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة سوقية 7.2%، وقيمة تداول 463.7 مليون جنيه، ونفذت 9.4 ألف عملية على 120.5 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية على المرتبة الرابعة، مُسيطرة على حصة سوقية 6.4%، بتداولات بلغت 414.97 مليون جنيه، ونفذت 50.3 ألف عملية على 180.6 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة اليوم، مسجلة تداولات بقيمة 371.3 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.7%، كما نفذت 10.5 ألف عملية على 176.45 مليون ورقة مالية.

أسطول تتربع المركز السادس بترتيب السمسرة خلال تعاملات البورصة اليوم

كما جاءت شركة “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بالترتيب السادس، وسجلت تداولات بقيمة 352.97 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.5%، من خلال تنفيذ 10.3 ألف عملية على 152.7 مليون ورقة مالية.

وحلت “إي أف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز السابع، وحققت تداولات بقيمة 334.1 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.2%، من خلال تنفيذ 2.5 ألف عملية على 10.37 مليون ورقة مالية.

واحتلت “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية الترتيب الثامن خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، وهيمنت الشركة على تداولات بواقع 331.8 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.1%، وبعدد عمليات بلغ 9.7 ألف عملية منفَّذة على 195.7 مليون ورقة مالية.

في المقابل، حصلت “كايرو كابيتال” سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية على المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية 4.7%، بقيمة تداول 302.27 مليون جنيه، ونفذت عدد عمليات 5.6 ألف عملية على 187.2 مليون ورقة مالية.

وجاءت شركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية بالمركز الأخير من العشرة الأوائل بترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، وحققت تداولات بقيمة 272.46 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية 4.2%، وعدد عمليات 4.56 ألف عملية على 74.8 مليون ورقة مالية.