هيرميس تتوقع تصدر العقارات والصناعة قطاعات البورصة في 2018

أحمد علي- منى عبدالباري توقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" القابضة، أن يتصدر قطاعي العقارات، والصناعة المشهد بالبورصة المصرية، خلال العام الحالي، وارتفاع نصيب سوق المال المصرية بين الناشئة مع تحسن نظرة المستثمرين الأجانب، بدعم الأرباح المحققة العام الماضي، والتي سجلت 7

أحمد علي- منى عبدالباري

توقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” القابضة، أن يتصدر قطاعي العقارات، والصناعة المشهد بالبورصة المصرية، خلال العام الحالي، وارتفاع نصيب سوق المال المصرية بين الناشئة مع تحسن نظرة المستثمرين الأجانب، بدعم الأرباح المحققة العام الماضي، والتي سجلت 70%.

وأضاف شمس، خلال مؤتمر عقدته “هيرميس” اليوم الأربعاء، أن تراجع أسعار الفائدة المتوقع تنفيذه من قبل البنك المركزي العام الحالي، سيعزز تقييم الشركات المدرجة بسوق المال، كما أن القطاع الصناعي سيستفيد من تحسن السيولة.



وتابع: “تبلغ معدلات الربحية على أسعار الأسهم في السوق المصرية 11 ضعفًا، مقارنة بـ 14 ضعفًا في الأسواق الأخرى المماثلة، نتيجة تراجع قيم الأصول مع تراجع سعر العملة المحلية”.

وعلى صعيد القطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر، قال شمس إن قطاع العقارات، التعليم، الصحة من أكثر القطاع التي تتمتع بفرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.