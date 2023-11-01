«هيرميس» تتقلد صدارة السمسرة في البورصة المصرية خلال أكتوبر ومنذ بداية العام

هيمنت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، على صدارة شركات السمسرة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضي، متقدمة من المركز الثاني خلال سبتمبر.

وحققت الشركة حصة سوقية بلغت 11.9% وقيمة تداول 19.7 مليار جنيه عبر تنفيذ 273.8 ألف عملية على 3.1 مليار ورقة مالية.

وفي الفترة منذ بداية العام الجاري حلت الشركة في المركز الأول أيضًا بحصة سوقية 11.5% وتداولات 119.8 مليار جنيه.

وكان الهبوط الحاد، قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 3.7% ووصل عند 22551 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 4.7 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 203 أوراق مالية صعد من بينها أداء 25، وتراجع 134 آخرين وظل 44 على استقرار سعري دون تغيرات.



