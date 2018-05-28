هيرميس تتفق مع طلعت مصطفى للاستحواذ على مدارس بمليار جنيه

رجب عزالدين: أعلنت المجموعة المالية هيرمس القابضة عن إبرام اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستحواذ على محفظة تضم مجموعة مدارس بمرحلة التعليم الأساسي في مدينتي والرحاب باستثمارات تبلغ قيمتها مليار جنيه.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجموعة "جيمس للتعليم " ستقوم بتشغيل وإدارة

رجب عزالدين:

أعلنت المجموعة المالية هيرمس القابضة عن إبرام اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستحواذ على محفظة تضم مجموعة مدارس بمرحلة التعليم الأساسي في مدينتي والرحاب باستثمارات تبلغ قيمتها مليار جنيه.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجموعة “جيمس للتعليم ” ستقوم بتشغيل وإدارة المدارس بصفة فورية مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية تعد جزءا من تحالف استراتيجي يهدف إلى تشغيل وتطوير مجموعة جديدة من المدارس الدولية واللغات لتقديم خدمات تعليمية لساكني الرحاب ومدينتي.

وقال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن دخول المجموعة للتحالف يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة لتطوير مستويات الخدمة المقدمة لقاطني كل من مدينتي والرحاب والمتوقع ارتفاعهم إلى مليون نسمة.

فى سياق متصل قال كريم موسى، رئيس قطاع الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس، إن مجموعته تتطلع إلى تعظيم الاستفادة من الشراكة مع كيالن دولى مرموق فى مجال التعليم الأساسى مثل ” جيمس للتعليم ” لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لسكان الرحاب ومدينتى.

ومن المقرر أن تقوم هيرمس بتمويل الشق الرأسمالي من الصفقة من خلال نشاط (MERCHANT BANKing) وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الشركة المعلنة على غرار تجربتها من خلال شركة فورتكس المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة بالأسواق الأوروبية وفقا للبيان.

وتعد جيمس للتعليم من كبرى الشركات العالمية التي تقدم خدمات التعليم في أكثر من 13 دولة حول العالم وتخدم أكثر من 200 ألف طالب حول العالم، وأعلنت هيرميس عن الدخول في اتفاقية شراكة معها الاسبوع الماضى بهدف إطلاق منصة جديدة في قطاع التعليم الأساسي في مصر.