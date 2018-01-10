هيرميس تتفاوض للاستحواذ على حصة فى بايو فارما

إيمان القاضى: تتفاوض المجموعة المالية القابضة للاستثمارات المالية "هيرميس"، للاستحواذ على حصة حاكمة فى شركة «بايو فارما – مصر» للصناعات الدوائية، عبر شراء حصة صندوق ميدكاب، التابعة لشركة بى بى بارتنرز، البالغة %25، وآخرين. وكشف مصدر لـ«المال» عن أن الصفقة تأتى فى إطار

إيمان القاضى:

تتفاوض المجموعة المالية القابضة للاستثمارات المالية “هيرميس”، للاستحواذ على حصة حاكمة فى شركة «بايو فارما – مصر» للصناعات الدوائية، عبر شراء حصة صندوق ميدكاب، التابعة لشركة بى بى بارتنرز، البالغة %25، وآخرين.

وكشف مصدر لـ«المال» عن أن الصفقة تأتى فى إطار العمليات التجارية merchant banking التى تركز عليها المجموعة المالية هيرميس، خلال العام الجارى، وفى هذا الإطار فإنه سيتم نقل ملكية شركة بايو فارما، حال تنفيذ الصفقة، لصندوق الرعاية الصحية الذى تؤسسه المجموعة تحت اسم rx health care فور الانتهاء من إغلاقه الأول خلال العام الجارى.

يذكر أن عمليات merchant banking التى تقوم بها المجموعة المالية هيرميس، تتمثل فى استغلال السيولة المملوكة للشركة، فى استثمارات مؤقتة، يتم شراءها بغرض بيعها بعد فترة قصيرة، فضلا عن ضمان تغطية الصفقات التى تديرها المجموعة لصالح مستثمرين أخرين.

وتابع: أن الصفقة فى مراحل متقدمة من المفاوضات، ومستهدف تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجارى، علما أن شركة بايو فارما تأسست 1999، وتنتج المكملات والبدائل الغذائية اللازمة فى أنظمة إنقاص الوزن، وكان صندوق ميد كاب قد استحوذ على %25 من أسهمها 2012، فيما يتوزع باق هيكل ملكيتها بين مجموعة من الأفراد والأطباء.

كشف عبد المنعم عمران، رئيس شركة بى بى آى بارتنرز القابضة، فى تصريحات سابقة عن استهدافها تصفية صندوق ميد كاب البالغ حجمه 180 مليون جنيه.